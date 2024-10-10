Зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ заявила, что в России возникла острая нехватка крематориев и «других ритуальных объектов». Российские регионы резко увеличивают расходы на расширение кладбищ.
В России остро не хватает крематориев и «других ритуальных объектов», заявила заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
По словам Разворотневой, в крупных городах РФ - таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург - до 70 процентов умерших сжигают в крематориях.
«Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее», - посетовала депутат.
Причиной она назвала принятый в 1996 году федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который разрешает заниматься погребением только ритуальным организациям.
«То есть, невозможно создание частных крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», - сказала Разворотнева.
Парламентарий считает, что решением проблемы могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства.
Бизнес «готов влиться» в новую отрасль, и прецеденты в России уже есть, сказала Разворотнева.
По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен экспертному сообществу «для обсуждения и детального анализа».
Россия увеличила втрое госрасходы на расширение кладбищ
Регионы РФ в 2023 году, по официальным данным, потратили на расширение кладбищ более 225 млн руб. - это вдвое больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м.
Предвоенные годы принесли России рекордную смертность со времен Второй мировой войны: в период пандемии коронавируса, в 2020-2021 годах, число умерших выросло на 35 процентов.
Официально от COVID-19 умерли 680 тысяч человек, а по неофициальным оценкам - больше миллиона.
Но даже за два года пандемии на расширение кладбищ в России потратили в два раза меньше, чем за два года войны.
Официальная же статистика не показывает всплеска смертности из-за войны в Украине. По данным Росстата, число умерших сократилось в 2022 году на 22 процентов, а в 2023-м - еще на 7,6 процента.
И только в 2024 году смертность начала расти - на 4,5 процента, или 27 тысяч человек за январь-апрель.
Между тем независимые оценки числа погибших в Украине солдат значительно выше.
Так, издание «Медуза», проанализировав реестр наследственных дел, оценило их в 120 тысяч.
Журналисты BBC и «Медиазоны» установили имена более 58 тысяч погибших в Украине российских солдат.
Издание «Важные истории» оценило масштабы потерь на основе избыточной смертности и назвало цифру в 71 тысячу погибших российских мужчин.
Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.
А канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Россия теряет в Украине убитыми и ранеными 24 тысячи солдат в месяц.