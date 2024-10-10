В России остро не хватает крематориев и «других ритуальных объектов», заявила заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам Разворотневой, в крупных городах РФ - таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург - до 70 процентов умерших сжигают в крематориях.

«Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее», - посетовала депутат.

Причиной она назвала принятый в 1996 году федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который разрешает заниматься погребением только ритуальным организациям.

«То есть, невозможно создание частных крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», - сказала Разворотнева.

Парламентарий считает, что решением проблемы могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства.

Бизнес «готов влиться» в новую отрасль, и прецеденты в России уже есть, сказала Разворотнева.

По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен экспертному сообществу «для обсуждения и детального анализа».

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