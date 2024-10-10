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Депутаты Госдумы: в России не хватает крематориев, нужно срочно расширять кладбища (1)

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Крематорий (иллюстративное фото).
Крематорий (иллюстративное фото). Фото: Thomas Frey

Зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ заявила, что в России возникла острая нехватка крематориев и «других ритуальных объектов». Российские регионы резко увеличивают расходы на расширение кладбищ.

В России остро не хватает крематориев и «других ритуальных объектов», заявила заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам Разворотневой, в крупных городах РФ - таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург - до 70 процентов умерших сжигают в крематориях.

«Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее», - посетовала депутат.

Причиной она назвала принятый в 1996 году федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который разрешает заниматься погребением только ритуальным организациям.

«То есть, невозможно создание частных крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», - сказала Разворотнева.

Парламентарий считает, что решением проблемы могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства.

Бизнес «готов влиться» в новую отрасль, и прецеденты в России уже есть, сказала Разворотнева.

По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен экспертному сообществу «для обсуждения и детального анализа».

Россия увеличила втрое госрасходы на расширение кладбищ

Регионы РФ в 2023 году, по официальным данным, потратили на расширение кладбищ более 225 млн руб. - это вдвое больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м.

Предвоенные годы принесли России рекордную смертность со времен Второй мировой войны: в период пандемии коронавируса, в 2020-2021 годах, число умерших выросло на 35 процентов.

Официально от COVID-19 умерли 680 тысяч человек, а по неофициальным оценкам - больше миллиона.

Но даже за два года пандемии на расширение кладбищ в России потратили в два раза меньше, чем за два года войны.

Официальная же статистика не показывает всплеска смертности из-за войны в Украине. По данным Росстата, число умерших сократилось в 2022 году на 22 процентов, а в 2023-м - еще на 7,6 процента.

И только в 2024 году смертность начала расти - на 4,5 процента, или 27 тысяч человек за январь-апрель.

Между тем независимые оценки числа погибших в Украине солдат значительно выше.

Так, издание «Медуза», проанализировав реестр наследственных дел, оценило их в 120 тысяч.

Журналисты BBC и «Медиазоны» установили имена более 58 тысяч погибших в Украине российских солдат.

Издание «Важные истории» оценило масштабы потерь на основе избыточной смертности и назвало цифру в 71 тысячу погибших российских мужчин.

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Россия теряет в Украине убитыми и ранеными 24 тысячи солдат в месяц.

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