Тепло и сыро В ближайшие дни воздух прогреется до 13 градусов

В ночь на субботу синоптики обещают переменную облачность местами дожди и туман.

Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов, на побережье до 11 градусов тепла.

В субботу днем ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с.

Температура воздуха в субботу 9-13 градусов тепла, к вечеру ветер ослабеет.

В ночь на воскресенье будет без осадков, небольшая переменная облачность. Ветер поменяет направление на южное и юго-восточное, 2-8 м/с, утром на островах порывы до 13 м/с.

Температура воздуха в пятницу ночью от 0 до 6 градусов тепла, на побережье до 11 градусов тепла.

В воскресенье до полудня осадков не ожидается, небольшая переменная облачность, которая постепенно будет усиливаться, на островах пройдет небольшой дождь.

Ветер ожидается восточный и юго-восточный, 4-10 м/с, на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 9-12 градусов тепла.

В ночь на понедельник синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Ветер преимущественно восточный, 2-8 м/с, на островах порывы до 11 м/с, после полуночи ветер ослабеет.

Температура воздуха от -1 до +5 градусов, на побережье до 11 градусов тепла.

В понедельник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.