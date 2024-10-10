Сегодня днем в Ляэнемаа в результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадал водитель микроавтобуса.
Микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб, водитель получил серьезные травмы
В 15:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Ууэмыйза на Таллиннском шоссе, 77, где, по предварительным данным, микроавтобус Peugeot Partner вылетел с дороги и врезался в столб.
За рулем находился 42-летний мужчина, пассажиров в автомобиле не было. Спасатели помогли водителю выбраться из микроавтобуса, машина скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.