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Микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб, водитель получил серьезные травмы

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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Сегодня днем ​​в Ляэнемаа в результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадал водитель микроавтобуса.

В 15:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Ууэмыйза на Таллиннском шоссе, 77, где, по предварительным данным, микроавтобус Peugeot Partner вылетел с дороги и врезался в столб.

За рулем находился 42-летний мужчина, пассажиров в автомобиле не было. Спасатели помогли водителю выбраться из микроавтобуса, машина скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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