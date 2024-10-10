Микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб, водитель получил серьезные травмы

В 15:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Ууэмыйза на Таллиннском шоссе, 77, где, по предварительным данным, микроавтобус Peugeot Partner вылетел с дороги и врезался в столб.