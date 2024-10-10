План провалился: в Эстонии вновь начали выдавать разрешения на перевозку товаров в Россию

«Эстонские предприниматели смогут осуществлять перевозки в восточном направлении в соответствии с действующими условиями и правилами наравне с предпринимателями из всех других стран», - заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен. ERAA выдает разрешения на перевозку на основании соглашения с Министерством климата.