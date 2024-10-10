С позапрошлой недели эстонским компаниям вновь выдаются транспортные разрешения, позволяющие перевозить несанкционированные товары в Россию и третьи страны через Россию.
План провалился: в Эстонии вновь начали выдавать разрешения на перевозку товаров в Россию
«Эстонские предприниматели смогут осуществлять перевозки в восточном направлении в соответствии с действующими условиями и правилами наравне с предпринимателями из всех других стран», - заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен. ERAA выдает разрешения на перевозку на основании соглашения с Министерством климата.
«С начала российской военной агрессии в качестве санкции ЕС Эстония неоднократно предлагала ввести полный запрет на предоставление услуг наземного транспорта на территории РФ, - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия), обосновывая приостановку выдачи разрешений почти на три месяца. - К сожалению, наши предложения не получили консенсусной поддержки стран-членов - необходимого условия для введения санкций ЕС».