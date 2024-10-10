Девушка, столкнувшая 27-летнего Кристьяна в глубокий бассейн 11 марта прошлого года, думала, что парень шутит и самостоятельно выплывет на поверхность. Они шутили так и прежде.
Для подписчиков
«Мы так шутили»: девушка погибшего в спа-центре жителя Таллинна дала показания в суде
Кристьян и его возлюбленная были знакомы полгода. По ее словам, Кристьян хорошо плавал, они часто ходили в спа-центры. Кристьян и раньше нырял в аквапарках, плавал под водой.
11 марта прошлого года в Tervise Paradiis пришли четверо друзей: двое парней и две девушки. В этом спа-центре они были впервые.