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«Мы так шутили»: девушка погибшего в спа-центре жителя Таллинна дала показания в суде

Перевод: Анита Авакова
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Прокуратура предъявила обвинение компании Tervise Paradiis и старшему инструктору водного центра Герт Куузик обвинение в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.
Прокуратура предъявила обвинение компании Tervise Paradiis и старшему инструктору водного центра Герт Куузик обвинение в халатности, повлекшей смерть по неосторожности. Фото: Mailiis Ollino

Девушка, столкнувшая 27-летнего Кристьяна в глубокий бассейн 11 марта прошлого года, думала, что парень шутит и самостоятельно выплывет на поверхность. Они шутили так и прежде.

Кристьян и его возлюбленная были знакомы полгода. По ее словам, Кристьян хорошо плавал, они часто ходили в спа-центры. Кристьян и раньше нырял в аквапарках, плавал под водой.

11 марта прошлого года в Tervise Paradiis пришли четверо друзей: двое парней и две девушки. В этом спа-центре они были впервые.

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