Ураган «Милтон», обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и проливные дожди, затопившие часть прибрежной полосы. Погибли по меньшей мере семь человек.
Ураган «Милтон»: несколько погибших, Флорида затоплена, три миллиона домов без света
Данные о жертвах пока поступают довольно разрозненно. Утром власти округа Святой Лючии сообщали о четырех погибших, позже их число увеличилось до пяти.
К середине дня, по мере продвижения урагана вглубь полуострова, появились сведения еще о трех жертвах стихии.
Два человека погибли в городке под названием Санкт-Петербург: одну смерть в полиции назвали «медицинским инцидентом», тело второй жертвы, как сообщается, было найдено в парке. Третью жертву спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.
Впрочем, выступая после обеда перед журналистами, губернатор Флориды Рон Десантис подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.
Нет пока и сколько-нибудь точной оценки суммы нанесенного ущерба, хотя уже очевидно, что он будет немалым.
Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговых и офисных помещений нанесены существенные повреждения.
В Санкт-Петербурге сильные порывы ветра сорвали крышу с местного стадиона Высшей бейсбольной лиги, а на здание, где располагается редакция местной газеты, упал строительный кран.
Жителей Флориды, временно уехавших вглубь полуострова, чтобы переждать стихию подальше от побережья, власти штата предостерегают от поспешного возвращения домой.
Власти городка Орандж-сити, чуть к северу от Орландо, сообщают, что ливень там настолько сильно размыл придорожный грунт, что сразу в нескольких местах обрушились целые фрагменты дорожного полотна, образовав овраги шириной в несколько метров.
Пожарная служба города опубликовала на своей странице в фейсбуке несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб обрушений.
В сопроводительном тексте уточняется, что «множество дорог» в городской черте «либо полностью смыты, либо затоплены».
По словам представителей департамента, сейчас бригады оценивают точный ущерб, но пока водителей призывают держаться от городских дорог подальше.
Из-за бесчисленных обрывов линий электроснабжения порядка 3 млн зданий во Флориде по-прежнему остаются без света, а некоторые населенные пункты — и без воды.
В Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды, где живет порядка 250 тыс. человек, водоснабжение полностью отсутствует.