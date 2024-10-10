Ураган «Милтон»: несколько погибших, Флорида затоплена, три миллиона домов без света

Данные о жертвах пока поступают довольно разрозненно. Утром власти округа Святой Лючии сообщали о четырех погибших, позже их число увеличилось до пяти.

К середине дня, по мере продвижения урагана вглубь полуострова, появились сведения еще о трех жертвах стихии.

Два человека погибли в городке под названием Санкт-Петербург: одну смерть в полиции назвали «медицинским инцидентом», тело второй жертвы, как сообщается, было найдено в парке. Третью жертву спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.

Впрочем, выступая после обеда перед журналистами, губернатор Флориды Рон Десантис подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.

Поврежденные крыши домов и автомобиль. Фото: THE PALM BEACH POST/Reuters

Нет пока и сколько-нибудь точной оценки суммы нанесенного ущерба, хотя уже очевидно, что он будет немалым.

Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговых и офисных помещений нанесены существенные повреждения.

В Санкт-Петербурге сильные порывы ветра сорвали крышу с местного стадиона Высшей бейсбольной лиги, а на здание, где располагается редакция местной газеты, упал строительный кран.

Поврежденное здание. Фото: Reuters

Жителей Флориды, временно уехавших вглубь полуострова, чтобы переждать стихию подальше от побережья, власти штата предостерегают от поспешного возвращения домой.

Власти городка Орандж-сити, чуть к северу от Орландо, сообщают, что ливень там настолько сильно размыл придорожный грунт, что сразу в нескольких местах обрушились целые фрагменты дорожного полотна, образовав овраги шириной в несколько метров.

Пожарная служба города опубликовала на своей странице в фейсбуке несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб обрушений.

В сопроводительном тексте уточняется, что «множество дорог» в городской черте «либо полностью смыты, либо затоплены».

По словам представителей департамента, сейчас бригады оценивают точный ущерб, но пока водителей призывают держаться от городских дорог подальше.

Из-за бесчисленных обрывов линий электроснабжения порядка 3 млн зданий во Флориде по-прежнему остаются без света, а некоторые населенные пункты — и без воды.

В Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды, где живет порядка 250 тыс. человек, водоснабжение полностью отсутствует.

Затопленный район. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Лодка в воде. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Обновленная схема движения урагана «Милтон». Фото: BBC