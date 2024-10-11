В НАТО объявили о начале ежегодных ядерных учений в Европе

Он указал, что в текущем году в учениях будут задействованы более 60 самолетов. Маневры пройдут над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

«В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону, чтобы противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу», - пояснил Рютте. В Североатлантическом альянсе подчеркивают, что учения Steadfast Noon не являются реакцией на агрессивную войну России против Украины, указывает агентство dpa.

Учения проводятся без настоящего ядерного оружия

Подробностей относительно сценария маневров к моменту публикации не сообщалось. По данным военных экспертов, в ходе этих ежегодных учений отрабатывается безопасная доставка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка на их днища. Учебные полеты, однако, проводятся без использования настоящего оружия, уточняет dpa.

Программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что американское ядерное оружие, размещенное в Европе, в чрезвычайных ситуациях может быть сброшено на объекты противника с самолетов стран-партнеров.

По официально неподтвержденной информации, оно хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах, а также на базе Бюхель в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц.