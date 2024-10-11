Подозревающийся в коррупции банкир Пруунсильд пожертвовал «Отечеству» 100 000 евро

Из них 101 529 евро поступило в виде государственной дотации, 3750 евро - в виде членских взносов, а доход от продажи имущества составил 133 евро.

Напомним, что 9 апреля 2024 года прокуратура направила в Тартуский уездный суд уголовное дело, в котором вице-меэр Тарту Прийт Хумал обвиняется в нарушении запрета на совершение действия в особо крупном размере, а Парвел Пруунсильд - в пособничестве и подстрекательстве к тому же преступлению.

Согласно обвинению, Хумал в качестве вице-мэра Тарту участвовал в различных собраниях, беседах и заседаниях в Тартуской горуправе в связи с отказом от старого здания Эстонского национального музея, на которых он выражал позицию свою и Пруунсильда, чтобы город отказался от приобретения этого имущества, и Пруунсильд добился желаемого результата.

Бизнесмен хотел, чтобы здание было приобретено студенческой корпорацией Sakala, членом которой он является. В январе 2023 года Sakala приобрела объект недвижимости на аукционе за 1,22 млн евро.

Сам Пруунсильд назвал заведенное на него дело политическим.