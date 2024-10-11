Правительство Великобритании, согласно полученной Би-би-си информации, ведет расследование в отношении 37 связанных с Британией фирм, которые подозревают в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций. Пока никто не наказан.
Правительство Британии подозревает 37 фирм в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций
В декабре 2022 года страны «большой семерки», к которым затем присоединились и другие государства, ввели эмбарго на импорт российской нефти по морю и потолок цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. То есть, фирмам этих стран запрещено участвовать в торговле российской нефтью — например, страховать груз — если продажная цена барреля составляет более 60 долларов.
Би-би-си подала запрос в соответствии с законом о свободе информации и получила ответ, что министерство финансов Великобритании с декабря 2022 года открыло расследование в отношении 52 компаний, подозреваемых в нарушении этого запрета.
К августу этого года расследование 15 случаев было закончено, в остальных 37 случаях оно продолжается. При этом штрафы никому не выписаны.
Названия всех этих фирм казначейство Соединенного Королевства не раскрывает.
Случаи предполагаемого обхода санкций расследует специальное подразделение министерства — Бюро применения финансовых санкций (OFSI).
В марте этого года OFSI получило дополнительно 50 млн фунтов (около 65 млн долларов) на обеспечение санкционного режима.
Руководитель нефтяных расследований в общественной антикоррупционной организации Global Witness Луис Уилсон возмущен тем, что британский минфин до сих пор никого не наказал за соучастие в обходе санкций и призывает правительство действовать более решительно.
«Если правительство Великобритании положит конец участию британских фирм в путинской спекуляции, то, я думаю, и другие последуют этому примеру», — сказал Уилсон Би-би-си.
Министерство финансов объясняет, что подобные расследования довольно сложны и поэтому занимают много времени, и Луис Уилсон признает, что фирмы могут довольно легко «вдруг обнаруживать» документы, доказывающие их невиновность.
Соединенные Штаты, по мнению Уилсона, не хотят ужесточать контроль над соблюдением санкций, потому что опасаются, что исчезновение большой доли российской нефти с мирового рынка приведет к повышению цен.
Администрация США доказывает, что санкции и так в какой-то мере работают: Россия уже давно вынуждена продавать нефть со скидкой в размере примерно 17%.
Пресс-секретарь британского минфина в комментарии для Би-би-си добавил к этому, что, по данным российского минфина, в 2023 году налоговые доходы от нефти упали на 30% по сравнению с 2022 годом.
Теневой заместитель министра иностранных дел, депутат Палаты общин от Консервативной партии Харриет Болдуин сказала Би-би-си, что, по ее сведениям, поставщики и британские покупатели обходят ценовой потолок, отправляя российскую нефть сначала на переработку в третьих странах, а уж затем импортируя нефтепродукты в Британию.
В феврале этого года Би-би-си рассказывала о расследовании (статья на английском), результаты которого показали, что именно через эту лазейку в Британию импортируются миллионы баррелей нефтепродуктов из российской нефти.