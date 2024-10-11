Правительство Британии подозревает 37 фирм в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций

Министерство финансов объясняет, что подобные расследования довольно сложны и поэтому занимают много времени, и Луис Уилсон признает, что фирмы могут довольно легко «вдруг обнаруживать» документы, доказывающие их невиновность.

Соединенные Штаты, по мнению Уилсона, не хотят ужесточать контроль над соблюдением санкций, потому что опасаются, что исчезновение большой доли российской нефти с мирового рынка приведет к повышению цен.

Администрация США доказывает, что санкции и так в какой-то мере работают: Россия уже давно вынуждена продавать нефть со скидкой в размере примерно 17%.

Пресс-секретарь британского минфина в комментарии для Би-би-си добавил к этому, что, по данным российского минфина, в 2023 году налоговые доходы от нефти упали на 30% по сравнению с 2022 годом.

Теневой заместитель министра иностранных дел, депутат Палаты общин от Консервативной партии Харриет Болдуин сказала Би-би-си, что, по ее сведениям, поставщики и британские покупатели обходят ценовой потолок, отправляя российскую нефть сначала на переработку в третьих странах, а уж затем импортируя нефтепродукты в Британию.

В феврале этого года Би-би-си рассказывала о расследовании (статья на английском), результаты которого показали, что именно через эту лазейку в Британию импортируются миллионы баррелей нефтепродуктов из российской нефти.