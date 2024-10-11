Президентская гонка. Кто же завоюет золото?

Перед каким выбором стоят члены ЭOK? Если целью являются перемены, презентационные навыки президента ЭОК или мировое признание, то следует выбрать Кальюлайд. Если цель - стабильность и поиск спонсорских денег, то следует выбрать Сыырумаа. Если целью является спортивная компетентность, конечно же, следует выбрать Тейгамяги.

У каждого кандидата есть свои сильные и слабые стороны. Начнем с Урмаса Сыырумаа. Он в течение двух сроков был хорошим президентом ЭОК, он был активен в средствах массовой информации и принимал правильные решения по принципиальным вопросам. За время его пребывания в должности в фокусе оставались вопросы спортивной этики в эстонском спорте и войны в Украине

Правда, Эстония осталась без медали на парижской Олимпиаде, а ЭОК обвиняют в недостаточной соревновательности. Но недостатка в претендентах на медали у нас не было, не хватило, к сожалению, везения. Поэтому наша спортивная система не исчезла, у нас есть потенциальные медалисты. И уже прогнозируется, что они также будут в Милане в 2026 году и в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В пользу Урмаса Сыырумаа можно также сказать, что под его руководством стартовал проект Team Estonia, который пока не идеален, но половина работы лучше, чем ничего. Укладывать кирпичи намного сложнее, чем класть последний кусочек черепицы.