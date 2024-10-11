Сегодня перед общим собранием Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) встанет непростая задача – выбрать нового президента из трех хороших кандидатов. Шутники уже оъявили, что лучшей будет Керсти Сыырумяги. Но, как всегда в жизни, нельзя иметь все хорошо сразу, приходится делать выбор.
Президентская гонка. Кто же завоюет золото?
Перед каким выбором стоят члены ЭOK? Если целью являются перемены, презентационные навыки президента ЭОК или мировое признание, то следует выбрать Кальюлайд. Если цель - стабильность и поиск спонсорских денег, то следует выбрать Сыырумаа. Если целью является спортивная компетентность, конечно же, следует выбрать Тейгамяги.
У каждого кандидата есть свои сильные и слабые стороны. Начнем с Урмаса Сыырумаа. Он в течение двух сроков был хорошим президентом ЭОК, он был активен в средствах массовой информации и принимал правильные решения по принципиальным вопросам. За время его пребывания в должности в фокусе оставались вопросы спортивной этики в эстонском спорте и войны в Украине
Правда, Эстония осталась без медали на парижской Олимпиаде, а ЭОК обвиняют в недостаточной соревновательности. Но недостатка в претендентах на медали у нас не было, не хватило, к сожалению, везения. Поэтому наша спортивная система не исчезла, у нас есть потенциальные медалисты. И уже прогнозируется, что они также будут в Милане в 2026 году и в Лос-Анджелесе в 2028 году.
В пользу Урмаса Сыырумаа можно также сказать, что под его руководством стартовал проект Team Estonia, который пока не идеален, но половина работы лучше, чем ничего. Укладывать кирпичи намного сложнее, чем класть последний кусочек черепицы.
В то же время восемь лет на посту президента ЭОК – это большой срок, и Сыырумаа, возможно, устал. Хотя, точнее будет сказать, что раздаются голоса о том, что нужно идти быстрее, выше и дальше - как в олимпийском девизе.
Те, кто хочет перемен, хотели бы видеть президентом Керсти Кальюлайд, и нет никаких сомнений в том, что у нее есть свежая энергия и она начнет решительно организовывать дела в ЭOK. Однако в каком направлении и в каких деталях – вопрос остается открытым. Кальюлайд – это скорее чистый лист в мире спорта, и некоторые из ее недавних заявлений о внезапной победе заставили некоторых спортсменов насторожиться.
Принимая это во внимание, подходящий компромисс между инновациями и стабильностью предложил бы Тейгамяги, который, проработав в последний период вице-президентом Сыырумаа, хорошо знаком с повседневными заботами эстонского спорта, союзов и спортсменов. Возглавляемая им комиссия спорта высоких достижений работала эффективно. К сожалению, по некоторым данным, все осложняет «дело Мехиса Виру». Несмотря на это, Тейгамяги привнес бы обновление головной организации эстонского спорта, но, безусловно, без шокотерапии.
В свою очередь, Postimees рекомендует ЭOK в будущем сосредоточиться на спорте высших достижений, в котором организация обладает лучшей компетенцией в Эстонии, и оставить организацию оздоровительного спорта на усмотрение других. Независимо от результата, который будет на выборах, дебаты кандидатов в президенты ЭОК были интересными и каждый в своей программе видел именно продвижение и развитие эстонского спорта.