Таллинн отказывается от плана очистить все столичные пешеходные дорожки от снега, поскольку, как говорят в мэрии, денег хватит только на районы Кесклинн и Пыхья-Таллинн.
Вице-мэр Пере просит прощения: Таллинн отказывается от плана очистить все пешеходные дорожки от снега
В апреле новый вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере обещал взять под городское крыло уборку снега на всех пешеходных дорожках: это один из основных пунктов коалиционного договора соцдемов, «Отечества», «Ээсти 200» и реформистов в Таллинне, однако в октябре планы мэрии изменились, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Мне очень жаль, что мы настолько завысили ожидания горожан, пообещав очищать от снега все пешеходные дорожки и за это я прошу прощения. Жители Ласнамяэ, Мустамяэ и все остальные вскоре узнают, на каких дорожках за уборку снега будет отвечать именно Таллинн, а не собственник земли», - говорит Пере в октябре, добавляя, что на основании этой информации товарищества и собственники участков смогут своевременно спланировать уборку снега на своих территориях.
Почти полностью на плечи муниципальных властей ляжет уборка снега в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, на это будет выделено примерно два миллиона евро.