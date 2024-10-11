Вице-мэр Пере просит прощения: Таллинн отказывается от плана очистить все пешеходные дорожки от снега

В апреле новый вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере обещал взять под городское крыло уборку снега на всех пешеходных дорожках: это один из основных пунктов коалиционного договора соцдемов, «Отечества», «Ээсти 200» и реформистов в Таллинне, однако в октябре планы мэрии изменились, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Мне очень жаль, что мы настолько завысили ожидания горожан, пообещав очищать от снега все пешеходные дорожки и за это я прошу прощения. Жители Ласнамяэ, Мустамяэ и все остальные вскоре узнают, на каких дорожках за уборку снега будет отвечать именно Таллинн, а не собственник земли», - говорит Пере в октябре, добавляя, что на основании этой информации товарищества и собственники участков смогут своевременно спланировать уборку снега на своих территориях.