Осиновский: я сразу сказал, что мы не будем убирать снег со всех тротуаров

«Я с самого начала, еще с момента коалиционных переговоров, говорил, что мы не сможем взять на себя обслуживание всех тротуаров», - цитирует Rus.ERR Осиновского, который подчеркнул, что эта цель правильная, и город будем двигаться в этом направлении так быстро, как сможет.

В коалиционном соглашении Таллинна говорится: «Освободим владельцев недвижимости от обязанности зимой ухаживать за тротуарами, принадлежащими городу, и очищать их от снега».

Осиновский подчеркнул, что передать все тротуары, за которые сейчас отвечают частные владельцы, на обслуживание города за один год нереалистично ни с финансовой, ни с технической точки зрения: «Сейчас просто нет рабочей силы, которая могла бы заняться этим».

По его словам, в городской управе ведутся переговоры относительно бюджета на 2025 год, и есть вероятность, что в следующем году больше владельцев недвижимости будут освобождены от обязанности убирать снег с тротуаров.