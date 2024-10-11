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Школа скорбит по погибшему на выездном мероприятии ученику: «Сейчас у нас особенно острая фаза кризиса»

Перевод: Ева Ойжинская
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По словам директора, учителя, находившиеся на месте происшествия во время инцидента, сделали всё возможное, чтобы спасти школьника.
По словам директора, учителя, находившиеся на месте происшествия во время инцидента, сделали всё возможное, чтобы спасти школьника. Фото: Madis Veltman

Школа Лоо в Харьюмаа скорбит по 11-летнему ученику, погибшему в среду в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия. Это случилось после соревнований по ориентированию, проходивших в деревне Кабернеэме.

Антс Ребане, директор находящейся в волости Йыэляхтме школы Лоо, сказал Postimees, что все школьное сообщество переживает глубокую скорбь. По его словам, это трагическое событие в первую очередь ударило по семье и близким погибшего ребенка. В то же время происшествие происшествие эмоционально повлияло на всех, кто связан со школой, и все стараются справиться с ситуацией как можно лучше. «Что касается школьной общины в целом, то для тех учеников и учителей, которые были на месте трагедии или знали ребенка лично, это особенно тяжелое и трудное время», - подчеркнул Ребане.

Директор добавил, что у школы Лоо, как и у других образовательных учреждений Эстонии, есть специальный план действий на случай чрезвычайных ситуаций, и они сейчас реализуют его: «У нас есть очень подробный и тщательно проработанный план. Если теперь посмотреть, если посмотреть на то, как вели себя учителя на месте после происшествия в Кабернеэме, то им нельзя предъявить ни одной претензии: они сделали всё, что было в их силах, и не допустили ошибок».

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