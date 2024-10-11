Школа скорбит по погибшему на выездном мероприятии ученику: «Сейчас у нас особенно острая фаза кризиса»

Антс Ребане, директор находящейся в волости Йыэляхтме школы Лоо, сказал Postimees, что все школьное сообщество переживает глубокую скорбь. По его словам, это трагическое событие в первую очередь ударило по семье и близким погибшего ребенка. В то же время происшествие происшествие эмоционально повлияло на всех, кто связан со школой, и все стараются справиться с ситуацией как можно лучше. «Что касается школьной общины в целом, то для тех учеников и учителей, которые были на месте трагедии или знали ребенка лично, это особенно тяжелое и трудное время», - подчеркнул Ребане.

Директор добавил, что у школы Лоо, как и у других образовательных учреждений Эстонии, есть специальный план действий на случай чрезвычайных ситуаций, и они сейчас реализуют его: «У нас есть очень подробный и тщательно проработанный план. Если теперь посмотреть, если посмотреть на то, как вели себя учителя на месте после происшествия в Кабернеэме, то им нельзя предъявить ни одной претензии: они сделали всё, что было в их силах, и не допустили ошибок».