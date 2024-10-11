Экс-канцлер Минобороны займется боевыми роботами

Milrem Robotics является ведущим разработчиком робототехники и автономных систем в Европе, а также системным интегратором с офисами в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания известна своими беспилотными боевыми системами THeMIS и Type-X, а также автономным комплексом MIFIK.