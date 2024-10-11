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Экс-канцлер Минобороны займется боевыми роботами

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Кусти Сальм теперь курирует работу сразу двух компаний, связанных с разработками военной техники.
Кусти Сальм теперь курирует работу сразу двух компаний, связанных с разработками военной техники. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Бывший канцлер Минобороны Кусти Сальм вошел в совет директоров разработчика робототехники Milrem Robotics. До этого он стал генеральным директором оборонно-промышленной компании Frankenburg Technologies.

Milrem Robotics является ведущим разработчиком робототехники и автономных систем в Европе, а также системным интегратором с офисами в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания известна своими беспилотными боевыми системами THeMIS и Type-X, а также автономным комплексом MIFIK.

Компания также известна успешным завершением проекта iMUGS в рамках программы по развитию оборонной промышленности Европы (EDIDP). Проект сосредоточен на разработке модульной и масштабируемой архитектуры беспилотных систем.

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