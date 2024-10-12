История Как в Эстонии проводили свою «олимпиаду» с несколькими тысячами участников

Эстонские игры изначально были запланированы как масштабное медийное событие. Конечно, о прямых телевизионных трансляциях в то время можно было только мечтать. Однако видеооператоры активно снимали хронику, которая потом демонстрировалась в преддверии киносеансов или даже показывалась наряду с другими короткими роликами в небольших домах культуры. Совсем другое дело радио: трансляции спортивных состязаний и сопутствующих мероприятий пользовались большим спросом и резко увеличили число постоянных слушателей.

Центром проведения Эстонских игр стал Кадриоргский стадион. Фото: Сергей Голубев/Собрание Эстонского музея спорта и олимпийских игр

А как же спорт?

Можно смело сказать, что игры имели большой успех. Эстония не была крупной страной, однако люди в 1930-х были явно менее мобильными, чем сегодня, и меньше перемещались. Поездка из Тарту в Таллинн занимала почти на час больше времени, чем сейчас. Поэтому можно предположить, что для многих молодых спортсменов посещение столь крупного мероприятия в Таллинне было чем-то необычным и запоминающимся. Для некоторых таковой стала даже сама дорога в столицу: участников игр с Сааремаа в 1939 г. даже привезли в Таллинн на борту военного крейсера.