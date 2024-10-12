В Эстонии 1920-х и 1930-х годов процветал культ гражданской активности. Всевозможные организации росли как на дрожжах, а власти старались поддерживать массовые мероприятия. Не стал исключением и массовый спорт: в 1930-х в Таллинне дважды провели «Эстонские игры» - национальную спартакиаду с 6000 участников, где спорт плотно переплетался с новой идеологией авторитарного режима.
История ⟩ Как в Эстонии проводили свою «олимпиаду» с несколькими тысячами участников
Сборная Эстонии впервые приняла участие в Олимпийских играх 104 года назад - в бельгийском Антверпене в 1920 году. Участие оказалось вполне успешным - три медали (одно золото и два серебра) на сборную в количестве 14 человек. До этого спортсмены из Эстонии участвовали в играх как представители Российской Империи. Всего до Второй мировой Эстония приняла участие в пяти играх. Кстати, статистика того периода была результативнее, чем в последние три десятка лет после восстановления независимости: сборные теперь стали крупнее, но выросла и конкуренция, так что выиграть медаль стало гораздо сложнее.
Декларация основателя современных игр Пьера де Кубертена утверждала среди прочего, будто спорт вне политики, однако в действительности сложно представить себе более политизированное явление. Успехи спортсменов на международной арене всегда были призваны демонстрировать, что то или иное государство движется в правильном направлении.
Сегодня такой подход остался уделом авторитарных и тоталитарных режимов, но в межвоенное Европе тоже было не гладко с демократиями - их число неуклонно сокращалось. Чтобы максимизировать пропагандистский эффект, многие режимы стали создавать свои форматы спортивных состязаний: все хорошо представляют парады физкультурников на Красной площади в Москве 1930-х и похожие акции в Германии. Не осталась в стороне и Эстония.
Триумф тела
После государственного переворота в 1934 г. Константин Пятс вместе с соратниками стали активно переустраивать общество на свой лад. В своей знаменитой речи, обосновывая введение цензуры и политических ограничений, Пятс заявил, что «эстонский народ болен». Поэтому неудивительно, что одним из «рецептов» для излечения стал массовый спорт, успешно апроприированный новым авторитарным режимом.
Поэтому уже в 1934 г. было решено провести Эстонские игры, призванные лучше сплотить народ и укрепить здоровье граждан. Пятс разъяснил цели игр в обращении к народу, опубликованном незадолго до проведения мероприятия: «первые Эстонские гимнастические и спортивные игры должны пробудить в нашем народе новое и сильное чувство сопричастности и любовь к родине».
Игры проводились в Таллинне на Кадриоргском стадионе. Построенный в 1923 г. стадион едва ли вмещал всех желающих, поэтому в 1936 г. основную деревянную трибуну заменили на новую конструкцию из железа и бетона. Первые игры начались 15 июня 1934 г. На открытии присутствовали и выступали руководители государства, а гимнасты сформировали на стадионе буквы EW - Eesti Wabariik (именно так надлежало писать слово «республика» в старой транскрипции). Формирование фигур из тел - также важное свойство подобных мероприятий, в которых человек лишается субъектности, как бы ритуально отдавая свое тело на общее благо государству и идеологии. Гвоздем программы стало театрально-танцевальное представление с патриотическими мотивами, основанное на тексте Хенрика Виснапуу. В газетах писали, что церемонию посетило около 5000 человек.
Параллельно с играми проводились и другие мероприятия. Например, во время первых игр в Таллинне прошла первая выставка физической культуры, призванная положить начало спортивному музею. Выставка охватывала широкий спектр тем от физических характеристик легендарного борца Луриха до новинок спортивной обуви и организации физкультуры в армии. Лучшие гимнасты со всей страны, принимавшие участие во вторых играх, выступили с отдельной программой в стенах концертного зала «Эстония».
Эстонские игры изначально были запланированы как масштабное медийное событие. Конечно, о прямых телевизионных трансляциях в то время можно было только мечтать. Однако видеооператоры активно снимали хронику, которая потом демонстрировалась в преддверии киносеансов или даже показывалась наряду с другими короткими роликами в небольших домах культуры. Совсем другое дело радио: трансляции спортивных состязаний и сопутствующих мероприятий пользовались большим спросом и резко увеличили число постоянных слушателей.
А как же спорт?
Можно смело сказать, что игры имели большой успех. Эстония не была крупной страной, однако люди в 1930-х были явно менее мобильными, чем сегодня, и меньше перемещались. Поездка из Тарту в Таллинн занимала почти на час больше времени, чем сейчас. Поэтому можно предположить, что для многих молодых спортсменов посещение столь крупного мероприятия в Таллинне было чем-то необычным и запоминающимся. Для некоторых таковой стала даже сама дорога в столицу: участников игр с Сааремаа в 1939 г. даже привезли в Таллинн на борту военного крейсера.
В состоявшихся два раза играх приняло участие 5600 и 6000 человек соответственно. Для сравнения - в наши дни в Олимпийских играх принимает участие около 11 тысяч спортсменов. Однако для Таллинна 1930-х это были очень крупные и уникальные события, сопоставимые по масштабу разве что с певческим праздником. На Эстонские игры люди также съезжались со всей страны, а для участия было необходимо пройти отбор на уровне волости и своего уезда. Поэтому помимо личного зачета участники соревновались и за сборные своих населенных пунктов (предсказуемо победил Таллинн).
Состязания проводились в десятках дисциплин. Больше всего людей состязалось в легкой атлетике (бег на различные дистанции, прыжки, метательные дисциплины) и плавании. Также на первых играх проводились соревнования по велоспорту, гимнастике и футболу. Во время вторых игр добавились борьба, баскетбол, волейбол, фехтование, теннис, бокс а также парусная регата.
Эстонские игры были не просто праздником спорта и важным национальным мероприятием для нового авторитарного режима. Если в первый раз организаторы скорее тестировали формат, то вторые игры 1939 г. уже служили своеобразными отборочными соревнования для настоящей олимпиады. Олимпиада 1940 г. изначально должна была пройти в Токио, однако из-за начала войны была перенесена в Хельсинки. В итоге игры не проводились ни в 1940 ни в 1944 гг., а в обоих городах прошли немного позже: в 1964 и 1952 гг. соответственно.
Таким образом, последней олимпиадой, где эстонские спортсмены выступали под своим флагом, стал нацистский Берлин 1936 г. Следующий раз сине-черно-белый триколор поднимется во время награждения олимпийской чемпионки Эрики Салумяэ лишь в 1992 г. в Барселоне. Из-за ошибки оргкомитета флаг поднимут вверх ногами. Впрочем, это уже совсем другая история.
При подготовке статьи использована магистерская диссертация Eero Kruusmaa Eesti Mängud 1934 ja 1939 - rahvuslus, propaganda ja vastukaja. Tartu Ülikool 2021.