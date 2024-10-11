Фото Заложен краеугольный камень еще одного нового жилого комплекса в Пыхья-Таллинне

Здесь, на улице Марати, расположатся в общей сложности 110 гостевых апартаментов, первый на полуострове Копли большой тренажерный зал 24-7 Fitness, а также уютные помещения для бутиков и кафе. Капсулу краеугольного камня заложили Майдо Люйсте, генеральный директор компании-застройщика Scandium Kinnisvara, и Рейго Маросов, руководитель генерального подрядчика Fund Ehitus.