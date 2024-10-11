Вчера, 10 октября, у главных ворот фабрики резиновых изделий «Пыхьяла», рядом с портом Беккера, был заложен краеугольный камень нового крупного жилого комплекса Marati Kvartal.
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Фото ⟩ Заложен краеугольный камень еще одного нового жилого комплекса в Пыхья-Таллинне
Здесь, на улице Марати, расположатся в общей сложности 110 гостевых апартаментов, первый на полуострове Копли большой тренажерный зал 24-7 Fitness, а также уютные помещения для бутиков и кафе. Капсулу краеугольного камня заложили Майдо Люйсте, генеральный директор компании-застройщика Scandium Kinnisvara, и Рейго Маросов, руководитель генерального подрядчика Fund Ehitus.