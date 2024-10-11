В четверг вечером в третьем туре Лиги наций сборная Англии впервые в истории проиграла Греции, уступив дома 1:2.
Сборная Англии сенсационно проиграла Греции в Лиге наций
Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли начал матч на стадионе «Уэмбли» в очень атакующей расстановке. Успеха эта стратегия не принесла, на 49-й минуте греки вырвались вперед благодаря голу Вангелиса Павлидиса.
На 87-й минуте англичане, благодаря голу Джуда Беллингема, сравняли счет.
На 94-й минуте гости вновь отличились - Павлидис забил свой второй гол, и Греция заслуженно победила.
Греция одержала третью победу в трех матчах и возглавляет группу, тогда как англичане с 6 очками идут вторыми, опережая Ирландию (3) и Финляндию (0).