Где заканчиваются границы христианства?

«Это - то, что является ересью официально. Понимаете, не всякое поспешное, неправильное, ошибочное суждение является ересью. Ересь - это то, что противоречит уже вынесенному соборно определению. В XIV веке велись долгие тяжелые споры в Византийской церкви между святым Григорием Паламой и сторонниками скорее такого томистского латинского богословия, во главе которого стояли монахи Варлаам и Акиндин. Речь шла, в частности, о том, может ли человек видеть бога, постижима ли его сущность или нет. И вот был собор в Константинополе, который внятно произнес анафему тем, кто утверждает, что человек может видеть и познавать сущность божества. Это такая защита высокой апофатики, что все-таки бог - это не карманный пудель, и приручить его до конца нельзя: бог непостижим, его мысли - не наши мысли. Важное напоминание для профессиональных церковников и богословов. Патриарх Кирилл это забыл - значит, он произнес ересь Варлаама, осужденную собором. Поэтому, собственно, с этого дня он официально является еретиком. С чем я поздравляю его последователей», - говорит Андрей Кураев.