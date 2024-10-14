Между МВД Эстонии и Эстонской православной церковью Московского партиархата (ЭПЦ МП) продолжается спор о том, каким образом должно быть оформлено дистанцирование местной церкви от Москвы. Публицист Иван Макаров настаивает на том, что РПЦ в Эстонии фактически продолжает цепляться за свою «зависимость» не от бога, а от патриарха Кирилла, в то время как он не только поддерживает агрессивную войну России, но и с чисто церковной точки зрения стал еретиком.
В Эстонии продолжается спор об уместности подчинения местной РПЦ Московскому патриархату. Его участники стали даже щеголять перед набожными старушками словом «ставропигиальный», которое для некоторых звучит почти как слово «волюнтаризм» в доме дяди Джабраила из «Кавказской пленницы». Есть люди, которые вообще считают, что «ставропигиальный» происходит от слова Ставрополь.
Называющие себя «истинно православными» порой слабо разбираются в том, что такое православие. Сегодня понятие «православные христиане» само по себе парадоксально, так как оказалось, что не все православные исповедуют христианские ценности. Увы, скрепность имеет весьма отдаленное отношение к христианским добродетелям.
Запомнился давний эпизод с Александром Невзоровым в передаче «Русские идеи», где его принимала Виктория в ультракуцей юбочке и с глубоким декольте на презренном западном силиконе, представившаяся «православной христианкой».
Ведущая попрекнула гостя его именем: «Имя Александр ассоциируется с Александром Невским. Возможно вам, согласно вашим убеждением, необходимо отказаться от этого имени, христианского, и, может быть, выбрать более атеистическое?»
Невзоров добродушно ответил: «Друг мой, вы прелестная девушка, очень не хочется вас то, что называется… Короче, дружище, значит, смотрите: это имя - древнегреческое, возникшее задолго до всяких тверских, новгородских, суздальских и прочих князей. Этим именем, если вы вспомните, звали одного парня (подмигивает – И.М.) из Македонии. Отчество у него было Филиппович. Вспоминайте, вспоминайте Александра Филипповича Македонского!»
У нас любят попрекать и именем, и происхождением. Ничего не стоит написать про человека «выкрест», «нерусь», «чухна» и т.д. Это теперь для многих козырь, который бьет любые доводы и факты. Причем чаще к происхождению цепляются не «эстонские националисты», а совсем даже наоборот. И расхожий попрек в стиле «Иваны, не помнящие родства» является проявлением ограниченности. Я частенько игрывал на радио английскую, немецкую и эстонскую музыку, и за одно это не раз удостаивался такого вот вердикта. Тут, что говорится, сено само к лошади притопало: Иван, играющий Раммштайн. Грех не пригвоздить.
Непостижимое невежество
Все это от невежества, в эпоху мировой паутины просто поразительного. Иван - имя не скрепное, а совсем даже еврейское. Так что истинные «Иваны, родства не помнившие» - это участники еврейских погромов, ведь среди черносотенцев каждый пятый был, увы, Иваном. На библейском иврите יהוחנן Yəhôḥānān. Почти как у опального Макаревича - «Все очень просто: сказки - обман. Правда сурова: я - Йеоханан».
Родство - личное дело каждого. В «русском мирке» Эстонии родственные связи и культурную сопричастность свели к соотечественности - мерзкому термину, неблагозвучнее которого только «русскоязычность» и «соплеменность». Это вредительство, когда нормальное новое поколение пытаются запихнуть в бункер реваншизма и попизма. Дайте хоть детям своим глотнуть свежего воздуха. Какие там соотечественники, если «отечество» нигде на своих границах не кончается. Сомалийский пират вам соотечественник.
Патриарх Московский и всея (вкупе с новоприобретенными, тоже безразмерными территориями) Руси Кирилл посулил отпущение грехов всем посланным, тем паче вызвавшимся убивать украинцев, и обязал подпатриархатников «всея» молиться за победу геноцидной захватнической войны, отказавшихся изгнал.
Уточню на всякий случай, что сам Кирилл не есть бог, и его московский генштаб не есть небесная канцелярия. Гундяевы приходят и уходят - бог же, если он существует, остается. Борьба за сохранение подведомственности Кириллу с точки зрения христианской веры в принципе не отличается от борьбы за подчинение фельдкурату Отто Кацу. Суетное это дело, с исчезающими с руки, но отражающимися в зеркальном столе златыми ролексами и с погаными западными суперкарами.
Где заканчиваются границы христианства?
Перенаправление религиозного пыла в русло чинопочитания свойственно традициям русской православной церкви, выстроившей мощную вертикаль власти задолго до путинской России. Но в таком случае возникает вопрос - это не совсем христианство или совсем не христианство?
Некоторые иерархи считают, что русская церковь перестала быть христианской еще в XVII-XVIII веках после подчинения нехристианскому государству. Писатель Виктор Ерофеев на днях описал ту историческую ситуацию так: «Православие перестало быть христианским, когда русская православная церковь встала на колени перед государством, которое никогда не было христианским, и стало ему подвякивать».
А протодиакон Андрей Кураев, тоже на днях, привел факт, непостижимый для рядовых пасомых в их слепой вере: в июне этого года патриарх Кирилл произнес проповедь про икону Андрея Рублева «Троица», несколько раз повторив, что данная икона дает возможность увидеть сущность бога.
«Это - то, что является ересью официально. Понимаете, не всякое поспешное, неправильное, ошибочное суждение является ересью. Ересь - это то, что противоречит уже вынесенному соборно определению. В XIV веке велись долгие тяжелые споры в Византийской церкви между святым Григорием Паламой и сторонниками скорее такого томистского латинского богословия, во главе которого стояли монахи Варлаам и Акиндин. Речь шла, в частности, о том, может ли человек видеть бога, постижима ли его сущность или нет. И вот был собор в Константинополе, который внятно произнес анафему тем, кто утверждает, что человек может видеть и познавать сущность божества. Это такая защита высокой апофатики, что все-таки бог - это не карманный пудель, и приручить его до конца нельзя: бог непостижим, его мысли - не наши мысли. Важное напоминание для профессиональных церковников и богословов. Патриарх Кирилл это забыл - значит, он произнес ересь Варлаама, осужденную собором. Поэтому, собственно, с этого дня он официально является еретиком. С чем я поздравляю его последователей», - говорит Андрей Кураев.
В такой сложной ситуации, когда РПЦ в Эстонии продолжает цепляться за зависимость не от бога, а от наземно-иноземного руководителя, который провозгласил ересь и сам повинен отлучению, важно сохранять человечность.
Христианином можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Каждый день в соцсетях и на вечернем досуге оглашаются тысячи маленьких анафем людям, которые просто против войны и жестокости.