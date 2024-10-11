В Латвии предлагают заморозить проект Rail Baltica на год

Он отметил, что планирование проекта Rail Baltica неверно на государственном уровне. Если когда-то затраты на проект были запланированы в размере 1,9 млрд евро, то теперь они прогнозируются в приблизительном объеме десяти млрд евро.

«Конечно, есть инфляция, но очевидно, что не было надлежащего планирования и продвижения проекта. Лично я не понимаю, как сейчас можно поддержать почти 10-миллиардные расходы на Rail Baltica. Может быть, у многих жителей была мечта, что мы в Риге сядем в поезд и выйдем в Берлине, но сейчас мы понимаем, что садиться в поезд придется в Саласпилсе. Десять млрд евро! У Латвии нет денег, но никто не может честно сказать, что мы вообще не можем позволить себе Rail Baltica», - подчеркнул Краузе.

Министр особо отметил, что такие деньги из бюджета на проект Латвия выделить не может и должна взять кредит. Брюссель изначально обещал профинансировать 85% проекта, но сейчас можно сделать вывод, что реальное финансирование будет намного меньше и может получиться наоборот: 15% даст Брюссель, а 85% должна будет обеспечить Латвия.

«Я не могу согласиться с тем, что мои дети и внуки будут платить за Rail Baltica, к тому же еще нельзя знать, будут ли поезда, которые по этой дороге поедут. О них сейчас никто не говорит», - отметил Краузе.