Шипованные шины: нужно ли запрещать в Эстонии?

Шипованные шины запрещены в нескольких странах. Например, их использование не разрешено в Польше, Германии, Словакии, Чехии и некоторых других европейских странах. В некоторых странах действуют частичные ограничения, связанные с особыми условиями для горных районов.

В исследовании, проведенном шведским агентством Testfakta в 2017 году, было проведено несколько испытаний тормозной способности и сцепления шин на льду и снегу. Результаты показали, что сцепление изношенных шипованных шин значительно быстрее ухудшается по сравнению с ламельными. Особенно опасны изношенные шипованные шины на мокрой дороге, где тормозной путь может быть длиннее, чем у новых или даже изношенных ламельных шин.

Финский центр технических исследований VTT установил, что когда рисунок протектора шипованной шины стирается до 4 мм, ее тормозная способность уменьшается, и ламельные шины могут быть лучшим выбором в таких условиях.

Хотя ламельные шины обычно мягче и лучше адаптируются к различным дорожным условиям, их эффективность в основном зависит от состава смеси резины и конструкции протектора. «Современные ламельные шины часто лучше справляются с мокрыми и слякотными дорогами, на которых шипованные шины могут оказаться неэффективными. Даже резиновая смесь изношенных ламельных шин сохраняет свою эластичность и сцепление при низких температурах», - уверен Лаури Паберит, руководитель отдела продаж запчастей в представительстве Toyota в Elke Mustamäe.

Он утверждает, что сокращение бюджетов на содержание дорог в Эстонии может однажды заставить обсудить, не могут ли ламельные шины, догнавшие по технологиям шипованные, стать более устойчивой альтернативой.

«Примерно половина автопарка Эстонии передвигается по улицам нашей столицы, которые зимой в основном убираются и свободны от снега. Для автомобиля, используемого только в городском движении, использование шипованных шин нецелесообразно. Помимо большего расхода топлива и ускоренного разрушения дорожного покрытия, шипованные шины также влияют на здоровье из-за пыли, выбрасываемой в воздух при их износе», - считает Паберит.