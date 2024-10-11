Ремонт дороги поменяет один из таллиннских автобусных маршрутов

В связи с работами по укладке асфальта на улице Соо 16 и 17 октября автобусная линия № 3 в направлении Рандла будет временно направлена в объезд.

Объезд будет осуществляться через бульвар Пыхья, улицы Каласадама, Каларанна и Тёэстузе. Остановки Kalamaja, Kungla и Volta будут в эти дни закрыты.

Схема изменения маршрута автобуса №3. Фото: Tallinna strateegiakeskus

В связи с изменениями путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.

С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте.