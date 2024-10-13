Чудесное исцеление человека с половиной черепа: «Говорили, что он умрет, или что мы должны дать ему умереть»

Весной тогда еще 45-летний Марек Кирисма выбыл из строя на несколько недель из-за симптомов гриппа. Однако с помощью различных лекарств ему настолько полегчало, что через две недели почувствовал себя лучше и вернулся к работе.

Но 12 мая вернулись сильная головная боль и простуда. «Снова поднялась температура, меня вырвало. Стало как-то настолько плохо, что вызвали скорую», – говорит Марек. На тот момент, и судя по тому, что мужчина рассказал работникам скорой помощи, показалось, что необходимости везти его в больницу вроде как не было.