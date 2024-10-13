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Чудесное исцеление человека с половиной черепа: «Говорили, что он умрет, или что мы должны дать ему умереть»

Перевод: Александр Шкут
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Марек Кирисма показывает, что его ладонь покрывает всю ту часть головы, где в данный момент не хватает фрагмента черепа.
Марек Кирисма показывает, что его ладонь покрывает всю ту часть головы, где в данный момент не хватает фрагмента черепа. Фото: Sander Ilvest

В Саку живет мужчина, про которого еще в мае думали, что он скоро умрет. Однако после трех долгих месяцев в больнице он почти полностью выздоровел, хотя пока и остается без половины черепа.

Весной тогда еще 45-летний Марек Кирисма выбыл из строя на несколько недель из-за симптомов гриппа. Однако с помощью различных лекарств ему настолько полегчало, что через две недели почувствовал себя лучше и вернулся к работе.

Но 12 мая вернулись сильная головная боль и простуда. «Снова поднялась температура, меня вырвало. Стало как-то настолько плохо, что вызвали скорую», – говорит Марек. На тот момент, и судя по тому, что мужчина рассказал работникам скорой помощи, показалось, что необходимости везти его в больницу вроде как не было.

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