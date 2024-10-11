Видео 22-летний молодой человек установил невероятно смелый мировой рекорд

Мероприятие было хорошо подготовлено, его освещали множество СМИ. Присутствовавшим после прыжка журналистам он рассказал, что сложные условия стали для него дополнительным испытанием.

«Погодные условия были действительно тяжелыми. Ветер в тот день был крепкий, и порывы были сильные», - сказал Жирардо. Предположительно, Жирардо во время прыжка достиг скорости до 106 км/ч. Полет с такой высоты длился всего три секунды.

Предыдущий мировой рекорд – 41,8 метра – принадлежал также 22-летнему швейцарцу Люсьену Шарлону. Личный рекорд Жирардо ранее составлял 36 метров, мировой рекорд он планировал восемь месяцев.

Исторически стиль ныряния со скал, который использовал Жирардо, пришел из Скандинавии. Этот вид спорта распространился по Европе, и в последние годы стал особенно популярным, сообщает Ilta-Sanomat.

Dods Diving отличается от обычного прыжка с высоты тем, что вместо того, чтобы прыгать ногами в воду, прыгуны широко расставляют руки и ноги во время прыжка, летя горизонтально к воде, не делая никаких переворотов или вращений. Перед тем как нырнуть, буквально в последний момент дайвер сворачивается в позу эмбриона, чтобы смягчить удар.