Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, напрямую или косвенно связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостьей десятого эпизода стала аналитик данных Кассы здоровья Ксения Ниглас.
Аналитик данных Кассы здоровья: и обследование, и лечение рака является бесплатным даже для людей без страховки
Не секрет, что многие заболевания развиваются скрытно, без видимых симптомов. Большинство людей не задумываются о причинах появления тех или иных болезней, пока это не коснется их лично. Именно поэтому профилактика и раннее выявление заболеваний имеют ключевое значение. Скрининговые исследования - это инструмент, который позволяет нам заранее увидеть возможные угрозы.
В Эстонии, например, для женщин доступны различные скрининговые программы, включая ПАП-тест, который выявляет предраковые изменения в случае рака шейки матки. Доступна и маммография, используемая для раннего обнаружения рака молочной железы. Но несмотря на доступность таких обследований, многие жители Эстонии все еще не понимают их значимости или опасаются их проведения.
Анита: Есть ли какие-нибудь недостатки в скринингах? Может, тратится очень много денег на обследование здоровых людей? У Кассы здоровья и так не очень много ресурсов. Насколько это убыточно?
Ксения: На самом деле, это не особо убыточно. Да, мы тратим деньги на контроль здоровых людей, но очень много экономим на лечении рака. Если рак обнаруживают на 3-4 стадии, его лечение стоит очень и очень дорого. Это также дорого, как обследовать несколько тысяч человек.
Ева: А в каких областях хотелось бы повысить осведомленность потенциальных пациентов в нашей стране?
Ксения: У нас достаточно мало о своих возможностях знают люди, у которых нет медицинской страховки. Статистика показывает, что такие люди не ходят на скрининги, хотя могут, это все будет для них бесплатно. К тому же, если у них найдут рак, его лечение тоже будет бесплатным.
Также в этом эпизоде подкаста:
- Сколько процентов женщин приходит на скрининговое обследование рака после приглашения Кассы здоровья?
- Почему люди игнорируют предложения прийти на обследование?
- Какая разница между ПАП-тестом и тестом на ВПЧ?
- Почему мужчины реже ходят на скрининги?
- Насколько в Эстонии доступна возможность диагностики и лечения раковых заболеваний?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные вопросы, о которых идет речь в подкасте, будут преподноситься так, чтобы спровоцировать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.