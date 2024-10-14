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Литва запретила сотрудникам некоторых госучреждений ездить в Россию. Пойдет ли на такой шаг Эстония? (2)

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Эстонско-российская граница в Нарве.
Эстонско-российская граница в Нарве. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В Литве были приняты поправки к закону, в результате чего для сотрудников некоторых госучреждений введен запрет на выезд в Россию и Беларусь. Какие ограничения действуют в Эстонии и нужен ли нам подобный запрет?

В начале октября сейм Литвы единогласно одобрил поправки к Закону о государственной и служебной тайне, которые запрещают сотрудникам, работающим с секретной информацией, выезжать в недружественные страны.

Точный список стран будет составлен правительством, но, как отметили в Министерстве обороны Литвы, в него точно войдут страны, въезд в которые уже запрещен военным - Россия, Беларусь и Китай.

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