Представитель ломбарда: рекордная цена на золото вызвала бум продаж в Эстонии

По данным Эммар, на мировом рынке цена на золото поднялась за год более чем на 40 процентов, достигнув уровня 2650 долларов за унцию, соответственно, выросла цена скупки золота и в Эстонии.

«Жители нашей страны прекрасно осведомлены о высокой цене на золото, и, например, в августе мы в наших представительствах купили у населения 5,6 килограмма золота, что в четыре раза больше, чем в это же время в прошлом году. В сентябре в э-понедельник было куплено около килограмма золота за один день. Цена покупки в наших представительствах прошлой осенью была 28 евро, а нынешней осенью - 42 евро за грамм», - поделилась Эммар.

«Ювелирное золото так же ликвидно, как и инвестиционное золото 999 пробы, и его стоимость конвертируется в зависимости от пробы. В августе, например, в Пярнуское представительство привезли золотую цепочку весом более двухсот граммов, а в начале лета ещё и полукилограммовую. Цены на покупаемое ювелирное золото в Финляндии почему-то ниже, чем у нас, поэтому северные соседи начали привозить своё золото к нам. Цены в Латвии и Литве примерно такие же, оттуда такого движения золота нет», - добавила Эммар.

В своих прогнозах в Luutar исходят из того, что цена на золото будет продолжать расти. «В мировой экономике времена сейчас нестабильные, рынки опасаются эскалации межгосударственных конфликтов и экономического спада, поэтому, если можно так сказать, предпочитают держать деньги в надёжной гавани, то есть в золоте. Многие эксперты прогнозируют, что в следующем году цена на золото превысит уже 3000 долларов за унцию», - сказала Эммар.