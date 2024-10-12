«Мы до сих пор в шоке»: посреди лужайки, принадлежащей квартирному товариществу, возникло стихийное кладбище

Квартира, принадлежащая мужу и свекрови героини сегодняшнего сюжета Кати, располагается в двух шагах от знаменитого Ведьминого колодца в Тухала. Каждую весну во время прилива его посещают толпы людей.

«Семья мужа переехал сюда в 78-м году, когда ему было два года. Из Кехра», - рассказывает Кати о маленьком жилом доме советской эпохи. Ее свекровь раньше тоже жила здесь, но последние шесть лет из-за болезни Альцгеймера находится в доме попечения. Иногда даже забывает собственное имя.