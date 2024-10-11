Недавно опубликованный Нотариальной палатой обзор сделок с недвижимостью за третий квартал показывает, что люди внимательно следят за тем, что происходит с процентными ставками. Об этом размышляет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
Экономист: «Хотели жить, как в Скандинавии? Готовьтесь снимать жилье!»
Количество сделок с недвижимостью незначительно увеличилось по сравнению с третьим кварталом прошлого года – рост составил два процента, что означает прибавку в размере 300 сделок. При этом за девять месяцев сделок было меньше, чем в прошлом году. Однако в целом количество сделок начало каждый месяц постепенно расти – по крайней мере, в столице.
Ожидается дальнейшее снижение процентной ставки
«Я считаю, что рост продолжится, потому что на следующей неделе Европейский центральный банк, скорее всего, пойдет на очередное снижение процентной ставки. Традиционно длина шага составляет 0,25 процентных пункта, а это означает, что шестимесячная ставка Euribor должна оставаться в пределах диапазона три процента, которого она уже достигла сегодня», - заявил Эаметс.
В декабре также ожидается второе снижение процентной ставки, а это означает, что к началу года ставка Euribor должна достичь 2,8 процента. Это, безусловно, хорошая новость как для покупателей новой, так и для старой недвижимости, поскольку стоимость кредита снизится.
Если предложение на рынке недвижимости в настоящее время является одним из самых высоких за всю историю, снижение процентных ставок, вероятно, приведет к увеличению количества сделок. Сегодня самым большим препятствием является неуверенность потребителей в своем будущем.
Покупатели, будьте бдительны!
«Надеемся, что основные "фестивали" на сегодняшний день закончились и нас ждет более спокойный период, когда каждую неделю не будет разговоров о новом налоге. Хорошая новость для людей, которые покупают жилье, заключается в том, что в настоящее время покупать квартиру для сдачи в аренду экономически не выгодно, что означает меньшее количество конкурентов. С другой стороны, надо учитывать, что в следующем году вырастут налоги, что сделает все операции дороже», - отметил главный экономист Bigbank.
В настоящее время на рынке преобладают так называемые квартиры вторичного рынка. Покупателям новых квартир приходится посмотреть, действительно ли что-то построено или продаются только обещания.
«На бумаге проекты могут быть красивыми, но вы должны убедиться, что у разработчика есть ресурсы, чтобы довести дело до конца. Удобно знать, что на рынке больше нет очень маленьких и случайных игроков, потому что время было трудным, а ищущие быструю прибыль уже обанкротились. Девелоперы сегодняшнего дня обычно являются крупными игроками, которые хорошо капитализированы и часто строят сами - проще говоря, у них есть деньги. Однако это не означает, что не следует тщательно исследовать предысторию, особенно если вам продают идею, а не готовый продукт», - советует Эаметс.
Жить по-европейски значит арендовать
Поскольку на рынке много квартир вторичного рынка, объем сделок также меньше и средняя цена немного ниже, ведь квадратный метр квартиры б/у обычно дешевле, чем квартиры в новостройке. Конечно, все зависит от местоположения и общего состояния квартиры.
«Глядя на общую картину, так и хочется заявить, что мы движемся в направлении старых европейских стран: наш рынок аренды медленно, но неуклонно растет. Поскольку цены на недвижимость зависят от общей инфляции и увеличения стоимости жизни, то через несколько лет мы окажемся в ситуации, когда человек, начинающий свою трудовую жизнь, не будет иметь возможности купить квартиру, а ограничится арендой. Кажется, что в столицу это время уже практически пришло. Мы ведь хотели жить, как в скандинавских странах – и потихоньку к этому идем», - сказал в заключение Эаметс.