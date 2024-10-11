Экономист: «Хотели жить, как в Скандинавии? Готовьтесь снимать жилье!»

В настоящее время на рынке преобладают так называемые квартиры вторичного рынка. Покупателям новых квартир приходится посмотреть, действительно ли что-то построено или продаются только обещания.

«На бумаге проекты могут быть красивыми, но вы должны убедиться, что у разработчика есть ресурсы, чтобы довести дело до конца. Удобно знать, что на рынке больше нет очень маленьких и случайных игроков, потому что время было трудным, а ищущие быструю прибыль уже обанкротились. Девелоперы сегодняшнего дня обычно являются крупными игроками, которые хорошо капитализированы и часто строят сами - проще говоря, у них есть деньги. Однако это не означает, что не следует тщательно исследовать предысторию, особенно если вам продают идею, а не готовый продукт», - советует Эаметс.

Жить по-европейски значит арендовать

Поскольку на рынке много квартир вторичного рынка, объем сделок также меньше и средняя цена немного ниже, ведь квадратный метр квартиры б/у обычно дешевле, чем квартиры в новостройке. Конечно, все зависит от местоположения и общего состояния квартиры.

«Глядя на общую картину, так и хочется заявить, что мы движемся в направлении старых европейских стран: наш рынок аренды медленно, но неуклонно растет. Поскольку цены на недвижимость зависят от общей инфляции и увеличения стоимости жизни, то через несколько лет мы окажемся в ситуации, когда человек, начинающий свою трудовую жизнь, не будет иметь возможности купить квартиру, а ограничится арендой. Кажется, что в столицу это время уже практически пришло. Мы ведь хотели жить, как в скандинавских странах – и потихоньку к этому идем», - сказал в заключение Эаметс.