Еврокомиссия отложила введение новой системы въезда в страны Шенгена

Об этом в четверг по окончании встречи глав МВД стран ЕС заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, добавив, что три государства признались, что еще не готовы к внедрению изменений.

Об этом в четверг по окончании встречи глав МВД стран ЕС заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, добавив, что три государства признались, что еще не готовы к внедрению изменений, передают в пятницу, 11 октября.

Система въезда/выезда будет применяться к гражданам стран, не входящих в Евросоюз, которые приезжают как туристы или для деловых целей и находятся в ЕС 90 дней за 180-дневный период.

После введения системы в действие, посетители по прибытии должны будут предъявлять паспорта, а также фотографироваться и делать электронный скан отпечатков пальцев.