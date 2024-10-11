Необычный инцидент: к одному пациенту выехали пять бригад скорой помощи

Колонна из пяти машин скорой помощи, отправившаяся утром из Тарту на Сааремаа, как раз подъехала к Вильянди, когда в Центр тревоги поступил вызов с высоким приоритетом на улицу Вяйке-Туру в Вильянди. Все местные бригады были заняты в тот момент, и диспетчер Центра тревоги направил вызов бригаде Пыльтсамаа.