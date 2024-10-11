Сегодня утром четыре машины скорой помощи с проблесковыми маячками и сиренами одна за другой промчались в Старый город Вильянди, где одному человеку понадобилась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем. Причиной такой масштабной помощи стало проходящее на Сааремаа ралли.
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Необычный инцидент: к одному пациенту выехали пять бригад скорой помощи
Колонна из пяти машин скорой помощи, отправившаяся утром из Тарту на Сааремаа, как раз подъехала к Вильянди, когда в Центр тревоги поступил вызов с высоким приоритетом на улицу Вяйке-Туру в Вильянди. Все местные бригады были заняты в тот момент, и диспетчер Центра тревоги направил вызов бригаде Пыльтсамаа.
После вызова четыре из пяти как раз проезжавших через Вильянди машин скорой помощи также поспешили на улицу Вяйке-Туру, чтобы стабилизировать состояние пациента и оказать ему помощь до прибытия бригады, отправленной Центром тревоги. Состояние пациента было потенциально опасным для жизни, и его пришлось доставить в больницу.