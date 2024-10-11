Ласнамяэ благоустраивает детские площадки

В ходе благоустройства обновлен песок в песочницах, отремонтированы покрытия площадок, а также заменены или починены игровые элементы.

Большие работы по ремонту и обслуживанию затронули детские площадки в парках Тондираба, Тондилоо, Прийсле, Кивила и Вормси. Летом и осенью были почищены напольные покрытия, заменены качели, отремонтированы карусели и батуты. Особое внимание пришлось уделить баскетбольным площадкам, где из-за интенсивного использования часто ломались кольца и рвались сетки.

Кроме того, управа не оставила без внимания дворовые площадки. В ряде мест обновлены качели, отремонтированы поезда-лазалки и пружинные качалки, а также заменены старые песочницы. Очистка от граффити и ремонт ограждений сделали пространство этих площадок чище и безопаснее. В целом эти работы коснулись 26 дворовых площадок, вдобавок управа объявила конкурс на обновление еще десятка аналогичных объектов.

«Ласнамяэ - крупнейший район Таллинна, у нас много парков и детских площадок. Разумеется, они требуют постоянного ухода. Особенно, когда мелкий вандализм в виде граффити и порчи имущества почти стал повседневностью. Мы делаем все возможное, чтобы площадки были безопасными, чистыми и привлекательными для детей», - отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.