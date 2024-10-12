По словам Олега, все началось со звонка якобы из Tele2: «Заморочили голову, сказали, что договор заканчивается. В разговоре сам проговорился, назвал PIN-коды и сумму средств на карте».

Через некоторое время Олегу позвонил уже другой человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка: «Сначала спросили, делал ли я переводы, я ответил, что нет. Звонивший утверждал, что сотрудник Tele2 был мошенником, который пытается получить доступ к моему счету. Также сказали, что с банковской карты якобы уходят деньги. В ходе разговора я сам им дал прямой доступ к компьютеру».