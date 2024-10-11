Преcс-секретарь Идаской префектуры сообщила, что в четверг мошенник, который представился следователем, позвонил жительнице Нарвы и заявил, что ее дочь сбила чужого ребенка. Мошенник сказал, что отец ребенка готов отозвать заявление, если она немедленно заплатит ему 5000 евро.

Нарвитянке вскоре поступил еще один звонок и на этот раз женщина на другом конце провода представилась ее дочерью. Мошенница поручила «матери» отправить дочери постельное белье и положить в наволочку 5000 евро. Нарвитянка завернула свои сбережения в постельное белье и передала их незнакомцу, который пришел к ней домой.

Подобный инцидент произошел и днем ранее, 9 октября, когда другая жительница Нарвы отдала пришедшему к ней мошеннику 8800 евро и 1300 долларов.

Оба случая мошенничества полиция расследует в рамках уголовного производства.