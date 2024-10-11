Силы обороны Эстонии: некачественные северокорейские боеприпасы делают Россию более уязвимой

В сообщении Сил обороны говорится, что это может означать увеличение наступательного давления российских войск в ближайшие недели. Целями будут являться изоляция населенных пунктов Селидово и Курахово, а также укрепление захваченных позиций в Угледарском районе. Таким образом Россия подготовит условия для возможного процесса объединения Южно-Донецкого и Запорожского фронтов.

«Однако для быстрого достижения этой цели у России нет достаточных ресурсов, - уверены в Силах обороны. - Как показывает опыт 2023 года при наступлении на Авдеевку, грязевой сезон не всегда является значительной помехой для наступательных действий ВС РФ. Такие операции с огромными потерями будут продолжаться и после наступления холодов».

Пока вооруженные силы РФ продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне по всей линии фронта. В Донецкой области сохраняется высокая интенсивность боев. В среднем на этом направлении ведется 50% от всех боевых действий. Основные бои сосредоточены в районах Селидово и Курахово.

Штурмовыми механизированными группами размером с батальон ВС РФ удерживают высокий боевой темп на Купянском (Харьковская область) и Лиманском (Луганская область) направлениях. Целью является захват позиций на реках Оскол и Жеребец.

Суджа, Курская область РФ (6 августа 2024 года). Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

На захваченных ВСУ территориях в Курской области примечательных событий за последнюю неделю не происходило.

В результате высокоточного удара ВСУ 3 октября погибло шесть северокорейских офицеров. В связи с этим в российской общественности и социальных сетях вспыхнули слухи о возможном прибытии северокорейских подразделений в Украину. По словам украинских должностных лиц небольшое число северокорейских военнослужащих сопровождают поставки боеприпасов, фиксируют дефекты и следят за использованием боеприпасов. Некачественные северокорейские боеприпасы делают Россию более уязвимой и обуславливают необходимость присутствия северокорейских представителей в зоне боевых действий.

В то же время Украина продолжает атаки дронами вглубь российской территории по складам с боеприпасами. ВСУ нанесли удар по центральному ракетно-артиллерийскому складу в населенном пункте Карачев в Брянской области. По данным из открытых источников, там хранились боеприпасы из Северной Кореи. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, который был уничтожен в ходе атак беспилотниками. В ближайшее время это еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов.