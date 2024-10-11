По мере того, как ажиотаж по поводу нападения Украины на российскую Курскую область утих, главное российское наступление на фронте снова доминирует в военной картине, пишет The Economist.
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The Economist: наступление России ослабнет, не достигнув своей главной цели
Украинские войска отступают под натиском медленно продвигающейся российской армии на Донбассе, где оккупанты имеют значительное преимущество в численности и огневой мощи.
Однако, по мнению The Economist, попытки России прорвать оборону украинских вооруженных сил сталкиваются со все более серьезными проблемами.