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The Economist: наступление России ослабнет, не достигнув своей главной цели

Перевод: Дмитрий Рая
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Украинский военный.
Украинский военный. Фото: ANATOLI STEPANOV / AFP / SCANPIX

По мере того, как ажиотаж по поводу нападения Украины на российскую Курскую область утих, главное российское наступление на фронте снова доминирует в военной картине, пишет The Economist.

Украинские войска отступают под натиском медленно продвигающейся российской армии на Донбассе, где оккупанты имеют значительное преимущество в численности и огневой мощи.

Однако, по мнению The Economist, попытки России прорвать оборону украинских вооруженных сил сталкиваются со все более серьезными проблемами.

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