Нужна работа? Центр тревоги ищет сотрудников

Центр тревоги ищет 12 будущих организаторов спасательных работ, которые начнут обучение в Академии внутренней безопасности в январе 2025 года.
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После десяти месяцев профессиональной подготовки и успешной сдачи экзамена новые диспетчеры, или организаторы спасательных работ, смогут найти работу в четырех региональных центрах Центра тревоги. Во время обучения студенту гарантирована стипендия в размере 1000 евро в месяц.
Совместно с Академией внутренней безопасности было решено в новом году открыть дополнительную учебную группу по специальности организатор спасательных работ, поскольку потребность Центра тревоги в тех, кто отвечает на номер экстренной помощи 112, продолжает быть большой.
Профессия организатора спасательных работ – это десятимесячное профессиональное обучение, выпускники смогут работать в четырех регионах Центра тревоги, в первую очередь новых коллег ждут в центрах, расположенных в Йыхви и Пярну.
Помимо стипендии, студентам гарантировано бесплатное питание и проживание в Таллиннском учебном корпусе Академии внутренней безопасности.
В ходе профессиональной подготовки будущих организаторов спасательных работ научат обрабатывать вызовы скорой помощи, полиции и спасателей, при этом практическая языковая подготовка играет большую роль. На обучение ждут как тех, кто только делает первые шаги на рынке труда, так и тех, кто у кого уже есть жизненный опыт и он решил сменить профессию, тех, кто чувствует, что хотят работать там, где каждый день смогут помогать людям. У подходящего кандидата как минимум среднее образование, безупречный бэкграунд, отличный уровень эстонского и средний уровень русского языка.
По словам руководителя Ляэнеского центра Центра тревоги Кюллике Узюкин, в год Центр тревоги принимает на номер 112 более миллиона звонков, чтобы спасти жизни, здоровье и имущество людей.
«Организатор спасательных работ - это первое звено в цепи оказания помощи, задача которого - выяснить, нужна ли и какая помощь человеку. Эта должность требует высокой стрессоустойчивости, а также скорости и смелости принятия решений даже в самых критических чрезвычайных ситуациях. Однако прежде всего важна человечность, чтобы понимать самые разные проблемы людей и предлагать компетентную помощь каждому звонящему. Это ответственная и особенная работа, которая подбрасывает испытания и вы можете вернуться домой с чувством, что вы внесли свой вклад в более безопасную Эстонию», - говорит она.
Для обучения необходимо подать заявку в Банк талантов не позднее 27 октября. С теми, кто соответствует требованиям, будут проводиться собеседования в октябре и ноябре. У подходящих кандидатов будет возможность прийти в региональные центры Центра тревоги на День тени.
Обучение начнется 6 января и носит гибкий характер: оно проводится частично в форме э-обучения на дому, а также в Таллиннском учебном центре Академии внутренней безопасности и региональных центрах Центра тревоги.