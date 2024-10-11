Нужна работа? Центр тревоги ищет сотрудников

После десяти месяцев профессиональной подготовки и успешной сдачи экзамена новые диспетчеры, или организаторы спасательных работ, смогут найти работу в четырех региональных центрах Центра тревоги. Во время обучения студенту гарантирована стипендия в размере 1000 евро в месяц.

Совместно с Академией внутренней безопасности было решено в новом году открыть дополнительную учебную группу по специальности организатор спасательных работ, поскольку потребность Центра тревоги в тех, кто отвечает на номер экстренной помощи 112, продолжает быть большой.

Профессия организатора спасательных работ – это десятимесячное профессиональное обучение, выпускники смогут работать в четырех регионах Центра тревоги, в первую очередь новых коллег ждут в центрах, расположенных в Йыхви и Пярну.

Центр тревоги ищет новых организаторов спасательных работ. Фото: Mihkel Maripuu

Помимо стипендии, студентам гарантировано бесплатное питание и проживание в Таллиннском учебном корпусе Академии внутренней безопасности.

В ходе профессиональной подготовки будущих организаторов спасательных работ научат обрабатывать вызовы скорой помощи, полиции и спасателей, при этом практическая языковая подготовка играет большую роль. На обучение ждут как тех, кто только делает первые шаги на рынке труда, так и тех, кто у кого уже есть жизненный опыт и он решил сменить профессию, тех, кто чувствует, что хотят работать там, где каждый день смогут помогать людям. У подходящего кандидата как минимум среднее образование, безупречный бэкграунд, отличный уровень эстонского и средний уровень русского языка.