Норвежский нападающий Эрлинг Холанд опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он изображен с мячом под майкой. Фото сопровождали два эмодзи: ребенка и словом «скоро».
Эрлинг Холанд сообщил радостную новость
10 октября норвежский нападающий Эрлинг Холанд вошел в историю своей национальной сборной, став автором дубля в ворота команды Словении (3:0) в матче Лиги наций.
Холанд стал лучшим нападающим сборной Норвегии в ее истории: на счету бомбардира 34 гола за команду.
После знаменательной победы Холанд сообщил и новость о пополнении: он и его подруга Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца.