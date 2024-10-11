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Эрлинг Холанд сообщил радостную новость

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Эрлинг Хааланд.
Эрлинг Хааланд. Фото: LEE SMITH

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он изображен с мячом под майкой. Фото сопровождали два эмодзи: ребенка и словом «скоро».

10 октября норвежский нападающий Эрлинг Холанд вошел в историю своей национальной сборной, став автором дубля в ворота команды Словении (3:0) в матче Лиги наций.

Холанд стал лучшим нападающим сборной Норвегии в ее истории: на счету бомбардира 34 гола за команду.

После знаменательной победы Холанд сообщил и новость о пополнении: он и его подруга Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца.

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