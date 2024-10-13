Вс, 13.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Перед ментами на колени на встану»: полицейские применили электрошокер против человека, которого приняли за преступника

Copy
Маргус.
Маргус. Фото: Скриншот из видео

Этим летом в Рапла полиция трижды использовала электрошокер против 62-летнего мужчины. Впоследствии выяснилось, что зря. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Кетлин Крузе.

Жизнь героя сегодняшнего выпуска - Маргуса Рохела из Рапла - была такой же пестрой, как книжка-раскраска. Сейчас он ведет скромную и тихую жизнь, но так было не всегда.

«Мне не всегда удавалось вести себя прилично. Ни один плохой поступок нельзя одобрять, но - таковы были 90-е. И особого выбора не было», - говорит он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх