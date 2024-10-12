Фото Продолжается развитие популярного столичного микрорайона

Начинается новый этап строительства домов в Уус-Мустамяэ по адресу Айанди, 18, где в четырех- и восьмиэтажных зданиях класса энергоэффективности B появятся 66 квартир площадью от 28 до 83 м2. Строительные работы начнутся уже на этой неделе, а передача новых квартир клиентам запланирована на конец 2025 года.

Так будет выглядеть дом по адресу Айанди, 18. Фото: Bonava Eesti

«Мы завершаем строительство здания по Айанди, 14 в Уус-Мустамяэ. Почти две трети квартир в этом и недавно завершенном доме по Айанди, 16 уже нашли владельцев, и, судя по увеличению числа заинтересованных, мы видим, что на квартиры в Уус-Мустамяэ стабильно сохраняется высокий спрос. Исходя из этого, Bonava приняла решение начать строительство девятого этапа микрорайона», - пояснил инвестиционное решение компании руководитель Bonava Eesti Таави Соорм.

Микрорайон Уус-Мустамяэ. Фото: Bonova

«Продажи новых квартир в Таллинне уже превысили результаты прошлого года на 13 процентов. Ожидается, что дальнейшее снижение процентных ставок окажет влияние на увеличение кредитоспособности и приведет к дальнейшему росту активности сделок. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на рыночную ситуацию и видим постоянный спрос на доступное по цене и энергоэффективное новое жилье», - добавил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Первые дома в новом микрорайоне Уус-Мустамяэ были построены в 2020 году, и на сегодняшний день там готово около 700 квартир. Bonava планирует продолжать развитие этого района и в будущем.

Микрорайон Уус-Мустамяэ. Фото: Bonava

«Планировка и ландшафтные архитектурные решения создают тихий, зеленый, уникально колоритный и своеобразный район. Кроме квартир на продажу, Bonava также создала доходные дома, предлагая людям жить в новых квартирах, специально построенных для сдачи в аренду. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались уже 90 семей», - отметил Лааноя.

На этой неделе стартует строительство девятого этапа Uus-Mustamäe. По адресу Айанди, 18 будут построены четырехэтажный дом на 22 квартиры и восьмиэтажный –на 44 квартиры. В обоих зданиях энергоэффективности класса «B» будут панорамные окна от пола до потолка, а кроме того, в каждой квартире будет балкон, терраса или терраса на крыше. Центром района Уус-Мустамяэ является парк площадью около 7000 м2 с различными возможностями для отдыха.