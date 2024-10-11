Тянак накануне последних этапов ЧМ: цель – набрать максимальное количество баллов

Тянак, который во вторник отметит свое 37-летие, выходит на предпоследний этап чемпионата мира вторым в рейтинговой таблице. Его товарищ по команде Тьерри Невиль, который после ралли Монте-Карло стал лидером турнирной таблицы, приближается к своему первому титулу чемпиона мира.

Преимущество бельгийца над Тянаком составляет 29 очков, причём за два этапа еще можно набрать максимум 60 очков. Пилоты Toyota Себастьян Ожье и Элфин Эванс, отстающие от Невилла на 41 и 46 очков соответственно, также имеют математический шанс стать чемпионами мира.

«Из всех асфальтовых ралли мне больше всего нравится Центральноевропейское ралли. В этом году многие участки дорог снова обновились, что должно сделать ситуацию интересной. В прошлом году стартовая позиция была очень важна в первый день. Из-за сырой погоды дорога с каждой проезжающей машиной становилась все грязнее и грязнее.

И в этом году погода, безусловно, сыграет важную роль. Австрия и Германия очень похожи своими дорогами, пролегающими между полей, а также множеством перекрестков. Чешские же дороги преимущественно проходят в лесах, там более разбитый асфальт и множество так называемых трещин.

«Как будут выглядеть дороги в этом году, мы узнаем только во время разведки маршрута. Командная рейтинговая таблица в данный момент интересна, и мы идем на гонки с целью набрать максимальное количество очков и оказать давление на наших соперников», - сказал Тянак.

Центральноевропейское ралли пройдет во второй раз. Гонку, которая впервые состоялась лишь в прошлом году, тогда выиграл Невилл. Вторым стал Калле Рованперя, который на этот раз не выйдет на старт, а третьим – Тянак.

Сезон WRC завершится 21-24 ноября ралли в Японии. Пилоты Toyota в прошлом году одержали там тройную победу, на подиум поднялись Эванс, Ожье и Рованперя.