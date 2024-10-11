Цены на топливо снова начали расти

Как передала пресс-служба предприятия, в Таллинне цены на все виды моторного топлива за неделю выросли на три цента. В латвийской столице цена 95-го бензина выросла на три цента, стоимость литра 98-го бензина осталась без изменений, а цена за литр дизельного топлива выросла на два цента. В Вильнюсе цены на бензин за неделю снизились на один цент, а дизельное топливо подорожало на один цент.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,599 евро, что на 5,5 центов больше, чем в Риге, и на 18 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,649 евро, что на 8,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,479 евро, что на 3,5 цента меньше, чем в Риге, и на 7 центов больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.