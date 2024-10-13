Правящая коалиция инициировала существенные изменения в налоговой системе Эстонии. Предприниматель, глава избирательного союза «Голос Маарду» Николай Дегтяренко не отрицает необходимости решения проблемы бюджетного дефицита, но настаивает, что повышению налогов должны сопутствовать и другие меры. На примере Маарду легко понять, что повышение налогов без учитывания разности в экономическом положении как людей, так и местных самоуправлений, лишь увеличит в стране пропасть между богатыми и бедными.
ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ МААРДУ ⟩ О бедных самоуправлениях замолвите слово!
Сложную ситуацию, связанную с изменениями в налоговой системе, стали использовать и некоторые местные самоуправления. Например, в сентябре в горсобрании Маарду обсуждалась бюджетная стратегия города на период до 2028 года. Поскольку Маарду входит в число беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета, депутаты-центристы, на протяжении многих лет контролирующие власть в городе, не предложили ничего лучшего, как в очередной раз залезть в карман местных жителей, чтобы залатать дыры в бюджете.
А так как депутаты-центристы, как спрут, опутали городскую казну своими щупальцами, отрывая кусочки бюджета для своего бизнеса, то пополнение бюджета отвечает и их коренным интересам.
Плеть земельного налога
Итак, что же за налоговую новеллу выдвинули народные избранники? Речь идет о повышении земельного налога в Маарду. И ни много ни мало, сразу по максимальной ставке - в 2 раза! Плеть налога ударит по владельцам бизнеса, транспортным и производственным предприятиям, а также по частным домовладениям. По ожиданиям чиновников мэрии, земельные сборы увеличатся более чем на четверть, и составят более 2 млн евро.
Но что от этого получит город? Как выяснилось в ходе обсуждения, анализ законопроекта не проводился и целевое назначение полученных денег не определялось. На что конкретно будут потрачены деньги, в мэрии еще не решили. Ни с жителями, ни с предпринимателями Маарду вопрос повышения земельного налога чиновниками мэрии не обсуждался.
Вместе с тем уже ясно, что рост любых местных налогов ухудшает и без того не особо благоприятный бизнес-климат в Маарду. Это чревато снижением и так достаточно скромных инвестиций в развитие города и ростом цен на товары и услуги. Не исключено, что предприниматели предпочтут перевести свой бизнес в самоуправления с более комфортной деловой средой.
В настоящее время муниципалитеты получают 11,89% налогооблагаемого дохода физического лица плюс 2,5% от доли подоходного налога с пенсионных доходов. Признано, что среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) финансовая автономия местных самоуправлений Эстонии является одной из самых маленьких.
ОЭСР неоднократно рекомендовала правительству Эстонии повысить финансовую автономию местных самоуправлений, чтобы снизить высокую зависимость от центрального правительства. Местные органы власти в Эстонии очень зависят от государственного бюджета, и выживание бедных муниципалитетов также во многом зависит от переговоров по государственному бюджету.
Кажется, в логике ОЭСР все правильно. Это правильно во многом, но не во всем, ведь финансовая автономия не означает вседозволенность. Это не означает отсутствия четкого контроля, дающего возможность организовать разбазаривание бюджета со стороны политиков и чиновников в муниципалитетах, как мы видим на примерах Маарду и Нарвы. Необходимо не только увеличивать доходную базу самоуправлений, но увеличить возможности контролирующих органов по вмешательству в дела местных коррупционеров в городах и волостях.
Рост тарифов на воду
Повышение земельного налога, однако, оказалось не последним камнем, брошенным в сторону городского сообщества Маарду. Городские водные предприятия объявили о росте тарифов на услуги водоснабжения. Уже в августе жители Маарду получили счета за воду, которые оказались, вероятно, одними из самых больших в Эстонии.
За питьевую воду в городе Маарду клиентам Tallinna Vesi приходится платить 3,87 евро, а с налогоом с оборота - уже 4,72 евро за кубометр. В маардуском районе Крооди услуги водоснабжения оказывает фирма Kroodi Vesi. У нее тариф еще выше: 4,6 евро за кубометр, с налогом с оборота - 5,61.
Исполнительный директор Таллиннского водоканала Александр Тимофеев пояснил, что регион Маарду особенный в том смысле, что Tallinna Vesi является там поставщиком услуг, но не владельцем коммуникаций. Да, водопроводными коммуникациями владеют городские предприятия Maardu Vesi и Kroodi Vesi, где и трудоустроены и дети бывшего мэра Маарду Владимира Архипова. Сама мэрия честно сообщила на официальной странице сайта города причину роста тарифов - очень нужны деньги; потребности руководства Kroodi Vesi и Maardu Vesi растут.
Если всех стричь под одну гребенку, то у кого-то шерсти вообще не останется
И такая ситуация складывается не только в Маарду, но и в Ида-Вирумаа, где положение близко к катастрофическому. Будучи владельцем и работодателем компании в Ида-Вирумаа, я недавно участвовал в дискуссии, которую проводило эстонское издание в рамках Недели предпринимательства в Нарве.
Закрытие шахт из-за «зеленого перехода», рост цен на энергоносители, высочайшая безработица, депопуляция региона вкупе с ростом налогов могут вообще поставить крест на будущем Ида-Вирумаа, где большинство населения составляют русскоязычные. А эту политическую карту могут использовать как противники Эстонии, так и партии, которые спекулируют на «русском вопросе».
Поэтому в целях сохранения общественно-политической стабильности и защиты интересов самоуправлений с низкой налоговой базой правительству нужно было бы провести аудит решений местных органов власти и соотнести совокупный размер повышаемых налогов с доходами бюджетов и граждан. Нельзя всех стричь под одну гребенку, иначе шерсти вообще не останется, а голодные и холодные граждане не служат фактором стабильности.