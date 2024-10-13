ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ МААРДУ О бедных самоуправлениях замолвите слово!

Сложную ситуацию, связанную с изменениями в налоговой системе, стали использовать и некоторые местные самоуправления. Например, в сентябре в горсобрании Маарду обсуждалась бюджетная стратегия города на период до 2028 года. Поскольку Маарду входит в число беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета, депутаты-центристы, на протяжении многих лет контролирующие власть в городе, не предложили ничего лучшего, как в очередной раз залезть в карман местных жителей, чтобы залатать дыры в бюджете.

А так как депутаты-центристы, как спрут, опутали городскую казну своими щупальцами, отрывая кусочки бюджета для своего бизнеса, то пополнение бюджета отвечает и их коренным интересам.

Плеть земельного налога

Итак, что же за налоговую новеллу выдвинули народные избранники? Речь идет о повышении земельного налога в Маарду. И ни много ни мало, сразу по максимальной ставке - в 2 раза! Плеть налога ударит по владельцам бизнеса, транспортным и производственным предприятиям, а также по частным домовладениям. По ожиданиям чиновников мэрии, земельные сборы увеличатся более чем на четверть, и составят более 2 млн евро.