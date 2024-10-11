Конец коррупции в местных самоуправлениях? В закон хотят внести важные поправки

Год назад Катри Райк (Социал-демократическая партия Эстонии), отстраненная от должности мэра Нарвы, в интервью Postimees рассказала о том, как она пыталась навести порядок в сети школ и детских садов. Эта мера непопулярна в любом муниципалитете. В Нарве одновременно произошло сокращение числа учеников и начался переход на обучение на эстонском языке, что потребовало решительных действий от городских властей. В результате действий мэра несколько членов городского собрания, включая нынешнего председателя Ирину Янович (Центристская партия), лишились своих должностей руководителей школ.

«Я также убеждена, что директора школ и детских садов должны свободно владеть эстонским языком. В городском собрании было два директора школ, которые потеряли свои должности, так как не владели эстонским языком на высоком уровне. Проверка языка затронула еще двух членов собрания. Так что я задела интересы четырёх членов совета сразу, и они, конечно, решили мне отомстить!» - рассказала Райк о ситуации, когда обидевшиеся руководители образовательных учреждений начали создавать новую коалицию. В итоге Райк пришлось передать гербовую цепь градоначальника Яану Тоотсу (Центристская партия) - правда, последнему не понравился дизайн знака, и он заказал новый.