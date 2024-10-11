Таллинн готовится к реформам в системе образования и повышению возраста обязательного обучения

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин встретился с руководителями Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннского прикладного колледжа (TARK), чтобы обсудить планируемые реформы в системе образования Эстонии. Реформы приведут к появлению новых обязанностей и задач как для местных самоуправлений, так и для учреждений, предлагающих профессиональное образование.

Цель изменений - лучше поддерживать молодежь, которая не готова сразу после окончания основной школы получать среднее образование, а также обеспечить эффективное и гибкое функционирование образовательной системы.

По словам Алексея Яшина, запланированные реформы окажут значительное влияние на организацию образования в местных самоуправлениях.

«Одним из самых важных изменений является повышение возраста обязательного обучения. Обязательное обучение будет действовать до достижения 18-летнего возраста, и местные самоуправления совместно с государством должны будут обеспечить, чтобы все молодые люди выполняли это требование. Амбициозная цель повышения возраста обязательного обучения - это более уверенное будущее для молодежи и лучшие перспективы на рынке труда, что требует дополнительных усилий и от столицы. Кроме того, планируется реформа профессионального образования, чтобы передать ответственность за финансирование среднего и профессионального образования государству.