Незаметные яды в вашем доме: от сковородки до дезодоранта

Эти химические вещества могут вызывать проблемы с дыханием, кожную сыпь и гормональные нарушения. Все чаще специалисты рекомендуют выбирать экологичные ароматизаторы или освежители воздуха, а также использовать эфирные масла, которые гораздо безопаснее.

Сигареты

Несмотря на то, что в Эстонии курение в общественных помещениях запрещено, из соображений удобства люди часто курят в помещениях или у окна. Сигаретный дым содержит тысячи веществ, около сотни из которых опасны и могут вызывать различные заболевания, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и пневмонию. Кроме того, влияние на пассивных курильщиков оказывают такие вещества, как угарный газ, бутан и аммиак.

Чтобы защитить себя и своих близких, стоит отказаться от курения. Если же сделать это сложно, можно рассмотреть альтернативы, такие как никотиновые подушечки или изделия с нагреваемым табаком, которые не горят, не выделяют дым, и содержат меньше вредных веществ.

Дезодоранты

Многие косметические продукты содержат химические вещества, которые при длительном использовании могут вызывать проблемы со здоровьем. Например, большинство дезодорантов включают в себя соединения алюминия, которые блокируют работу потовых желез и таким образом поддерживают сухость подмышек. Однако постоянное блокирование потовых каналов увеличивает риск развития рака груди и неврологических заболеваний.

Также в дезодорантах присутствуют парабены, способные вызывать гормональные нарушения. Кроме того, многие дезодоранты содержат синтетические ароматизаторы, которые могут привести к аллергическим реакциям, раздражению кожи и даже головным болям. Наиболее безопасным выбором являются натуральные дезодоранты, такие как кристаллический дезодорант или эко-дезодоранты, изготовленные на основе природных восков и эфирных масел.