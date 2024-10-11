Смерть на границе Пенсионер умер в очереди на границе России и Эстонии

«Отчет за сегодня, кому интересно. Выехали из Питера на маршрутке от м.Проспект Ветеранов в 8.20. На границе в Ивангороде были в 10.20. Очередь ровно 10 человек, в основном наша маршрутка. Простояли пару минут и границу закрыли. 74-летний мужчина упал прямо в рамке контроля. Сотрудники вызвали скорую. Пока скорая ехала, он умер. Скорая зафиксировала смерть», - сообщила пользовательница в Telegram-канале «Нарва-Ивангоррод».