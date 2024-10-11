Что входит в рабочее время? Госсуд встал на сторону работника

Как передала BNS пресс-служба Госсуда, в рассматриваемом случае установленные работодателем правила организации труда требовали, чтобы работник к моменту начала работы переоделся, если это необходимо, и к началу рабочей смены провел другие подготовительные мероприятия.

Правила организации труда также предусматривали, что время, проведенное работником в раздевалке, умывание и переодевание, не включается в рабочее время. Работник и работодатель спорили в суде, является ли время переодевания и связанные с ним действия рабочим временем.

Согласно прецедентному праву Европейского суда, именно суд должен толковать государственное законодательство в соответствии с директивами ЕС. Согласно директиве ЕС, рабочее время - это любой период, в течение которого работник находится на работе или в распоряжении работодателя. Европейский суд выразил мнение, что понятие рабочего времени должно рассматриваться в противоположность понятию времени отдыха, поскольку они являются взаимоисключающими.

Согласно эстонскому Закону о трудовых договорах, рабочее время - это время, в течение которого работник выполняет оговоренные трудовые обязанности. В своем решении коллегия Госсуда по гражданским делам согласилась с окружным судом в свете Директивы о рабочем времени и ее толкований, что если работник должен переодеться в соответствии с указаниями работодателя для выполнения работы, то время переодевания и другие связанные с этим необходимые действия являются рабочим временем.

Кроме того, в отношении компенсации за сверхурочную работу Госсуд разъяснил, что, по общему правилу, сверхурочная работа компенсируется работнику предоставлением ему свободного времени. Сверхурочная работа компенсируется в денежной форме только в том случае, если стороны договорились компенсировать ее в денежной форме или если трудовой договор прекращается до того, как сверхурочная работа будет компенсирована в виде отгула.

Соглашение о денежной компенсации сверхурочных может быть заключено и на более поздней стадии, в том числе в ходе судебного разбирательства.