Стартовала Таллиннская архитектурная биеннале: местные материалы – основа архитектуры будущего

Основная тема биеннале «Ресурсы будущего» фокусируется на возможностях архитектурного творчества в условиях углубляющегося климатического кризиса и истощения ресурсов.

Вступительное слово произнес министр инфраструктуры Владимир Свет, который в своем выступлении подчеркнул центральную роль устойчивого развития и интеллектуальных дизайнерских решений не только в Эстонии, но и в послевоенной Украине. По мнению Света, именно архитекторы могут возглавить строительство будущего, предлагая решения, которые являются социально и экологически устойчивыми.

Куратор биеннале Ангелина Старкова (Украина) представила тему этого года, подчеркнув важность использования материалов и местного мастерства в архитектуре, способной адаптироваться к глобальным вызовам. По ее словам, TAB 2024 ищет решения для объединения технологий и традиций для создания более устойчивой и справедливой среды обитания. Карен Ягодин, директор Эстонского музея архитектуры, подчеркнула способность архитектуры давать ответы на актуальные глобальные проблемы, обозначив более широкую социальную роль выставки и биеннале.

Кураторская выставка, открытая до 1 декабря 2024 года, предлагает посетителям разнообразный подход к архитектуре и инновационные решения глобальных проблем с местной точки зрения. В рамках TAB 2024 инсталляции на Балтийском вокзале в Таллинне, за сооружением которых можно наблюдать в зоне ожидания автобусов, и в городе Нарва.

Ярким событием TAB 2024 также станет симпозиум, который пройдет в Эстонской академии художеств, где соберутся международные эксперты для обсуждения роли архитектуры в формировании будущего. Кроме того, 26 октября в Нарве состоится открытие инсталляции «Из пепла», которая исследует, как архитектура может предоставить решения для восстановления после разрушения.

Таллиннская архитектурная биеннале продолжает поиск устойчивых и умных решений, предоставляя платформу для дискуссий и вдохновения архитекторам, дизайнерам и всем, кто интересуется, как строить будущее в быстро меняющихся обстоятельствах.