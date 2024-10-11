Железнодорожники рассматривают возможность забастовки против сокращений и снижения зарплат

1 января 2025 года истекает срок действия коллективных договоров, и работники железной дороги смогут объявить забастовку или организовать другие акции. В связи с этим правление профсоюза рассмотрит вопрос о необходимости начала подготовки к протестным акциям.

По словам председателя профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, тревожит то, что политические решения не учитывают реального положения дел в компаниях и могут усугубить и без того непростую ситуацию: «Предложения по снижению заработных плат и увольнению работников особенно оскорбительны, учитывая, что за последние 15 лет в железнодорожном секторе были уволены тысячи сотрудников».

По его мнению, уровень ответственности, связанной с работой железнодорожников, не отражен в их заработных платах: оплата труда годами не поспевает за ростом цен. «Тем не менее, каждый день сотрудники заботятся о безопасности сотен людей, и их труд заслуживает справедливой оплаты», - отметил Чубаров.

В ходе переговоров по коллективному договору обсуждалось повышение зарплат в следующем году, условия труда и другие важные вопросы: профсоюз считает, что с учетом инфляции повышение зарплаты оправдано, но встречи с руководством компаний пока не дали ожидаемых результатов. По мнению железнодорожников, уже сейчас зарплаты в Eesti Raudtee и Elron слишком низкие.

«Профсоюз железнодорожников продолжит защищать интересы работников до тех пор, пока не будут заключены новые коллективные договоры с Eesti Raudtee и Elron, и не будет обеспечен трудовой мир», - добавил Чубаров.

В профсоюз железнодорожников Эстонии входит более тысячи членов.