На странице компании LiiklusLab в Facebook появилось сообщение, что Департамент транспорта изменил прежнюю практику, согласно которой экзаменаторы могли проводить экзамены по вождению на иностранном языке, например, на английском или русском. Rus.Postimees решил выяснить, так ли это и кто может стать переводчиком?
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Говорите на эстонском или зовите переводчика: LiiklusLab напоминает об условиях прохождения экзамена по вождению
Желающих сдать экзамен по вождению предупреждают, чтобы они были готовы, что экзаменатор не будет общаться, например, на английском, даже если он владеет им.
«Если ваш уровень владения эстонского недостаточен для сдачи экзамена по вождению, пригласите переводчика. Это может быть любой человек, способный перевести специфику экзамена по вождению, в том числе ваш инструктор по вождению или коллега. Наличие диплома переводчика от него не требуется. Расходы на перевод вы должны покрыть сами», - предупреждает Liikluslab.